Рецепти
115
1 хв

Сирні бейгли: рецепт чудової страви для сніданку

Якщо ви любите домашню випічку, але хочете швидко та смачно, зверніть увагу на сирні бейгли. Вони ніжні, ароматні, легко поєднуються з будь-якими начинками та навіть без складних технік приготування перетворюються на маленькі кулінарні шедеври.

50 хвилин
205 ккал
бейгли

бейгли / © Associated Press

Рецепт, про який розповіли на сторінці annasimiachko, закохав у себе багатьох за свою універсальність, адже ви можете замінювати борошно, додавати різні насіння, зелень або солодкі начинки. Ідеально для сніданку, перекушування чи святкового столу.

Інгредієнти

Кисломолочний сир
200 г
Сода
0,5 ч. л
Сіль
Яйце
1 шт.
Сметана
2 ст. л
Борошно
170 г

Приготування

  1. Сир ретельно змішайте з яйцем, сіллю та содою до однорідної консистенції.

  2. Просійте борошно та додайте до сирної суміші.

  3. Додайте сметану і замісіть тісто. Воно має вийти м’яким, трохи липким, але добре сформованим.

  4. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 15 хв у холодильнику. Цей крок допомагає тісту стати еластичнішим.

  5. Мокрими руками сформуйте бейгли чи мінігалети.

  6. Зверху змастіть жовтком і посипте насінням, наприклад кунжутом, льоном, соняшниковим чи маком.

  7. Випікайте у розігрітій до 170°С духовці близько 25 хв, поки поверхня не стане золотистою.

Ідеї начинки

  • Солоні: шинка, сир, шпинат, зелень

  • Солодкі: яблуко, кориця, родзинки, шоколад

  • Класичні: сир, часник і зелень

Тісто настільки універсальне, що з нього виходять і закуски для вечірок, і ситний сніданок.

Поради

  • Якщо любите хрусткі коржі, додайте трохи більше борошна.

  • Випікайте на середньому рівні, щоб тісто рівномірно пропеклося.

Сирне тісто — це простий спосіб додати у будні затишку, тепла та смаку. Ідеально для тих, хто хоче поєднати швидкість, користь і кулінарну творчість.

