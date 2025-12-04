- Дата публікації
Сирні бейгли: рецепт чудової страви для сніданку
Якщо ви любите домашню випічку, але хочете швидко та смачно, зверніть увагу на сирні бейгли. Вони ніжні, ароматні, легко поєднуються з будь-якими начинками та навіть без складних технік приготування перетворюються на маленькі кулінарні шедеври.
Рецепт, про який розповіли на сторінці annasimiachko, закохав у себе багатьох за свою універсальність, адже ви можете замінювати борошно, додавати різні насіння, зелень або солодкі начинки. Ідеально для сніданку, перекушування чи святкового столу.
Інгредієнти
- Кисломолочний сир
- 200 г
- Сода
- 0,5 ч. л
- Сіль
-
- Яйце
- 1 шт.
- Сметана
- 2 ст. л
- Борошно
- 170 г
Приготування
Сир ретельно змішайте з яйцем, сіллю та содою до однорідної консистенції.
Просійте борошно та додайте до сирної суміші.
Додайте сметану і замісіть тісто. Воно має вийти м’яким, трохи липким, але добре сформованим.
Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 15 хв у холодильнику. Цей крок допомагає тісту стати еластичнішим.
Мокрими руками сформуйте бейгли чи мінігалети.
Зверху змастіть жовтком і посипте насінням, наприклад кунжутом, льоном, соняшниковим чи маком.
Випікайте у розігрітій до 170°С духовці близько 25 хв, поки поверхня не стане золотистою.
Ідеї начинки
Солоні: шинка, сир, шпинат, зелень
Солодкі: яблуко, кориця, родзинки, шоколад
Класичні: сир, часник і зелень
Тісто настільки універсальне, що з нього виходять і закуски для вечірок, і ситний сніданок.
Поради
Якщо любите хрусткі коржі, додайте трохи більше борошна.
Випікайте на середньому рівні, щоб тісто рівномірно пропеклося.
Сирне тісто — це простий спосіб додати у будні затишку, тепла та смаку. Ідеально для тих, хто хоче поєднати швидкість, користь і кулінарну творчість.