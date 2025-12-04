Сирні бейгли: рецепт чудової страви для сніданку

бейгли / © Associated Press

Рецепт, про який розповіли на сторінці annasimiachko, закохав у себе багатьох за свою універсальність, адже ви можете замінювати борошно, додавати різні насіння, зелень або солодкі начинки. Ідеально для сніданку, перекушування чи святкового столу.

Інгредієнти Кисломолочний сир 200 г Сода 0,5 ч. л Сіль Яйце 1 шт. Сметана 2 ст. л Борошно 170 г

Приготування

Сир ретельно змішайте з яйцем, сіллю та содою до однорідної консистенції. Просійте борошно та додайте до сирної суміші. Додайте сметану і замісіть тісто. Воно має вийти м’яким, трохи липким, але добре сформованим. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 15 хв у холодильнику. Цей крок допомагає тісту стати еластичнішим. Мокрими руками сформуйте бейгли чи мінігалети. Зверху змастіть жовтком і посипте насінням, наприклад кунжутом, льоном, соняшниковим чи маком. Випікайте у розігрітій до 170°С духовці близько 25 хв, поки поверхня не стане золотистою.

Ідеї начинки

Солоні: шинка, сир, шпинат, зелень

Солодкі: яблуко, кориця, родзинки, шоколад

Класичні: сир, часник і зелень

Тісто настільки універсальне, що з нього виходять і закуски для вечірок, і ситний сніданок.

Поради

Якщо любите хрусткі коржі, додайте трохи більше борошна.

Випікайте на середньому рівні, щоб тісто рівномірно пропеклося.

Сирне тісто — це простий спосіб додати у будні затишку, тепла та смаку. Ідеально для тих, хто хоче поєднати швидкість, користь і кулінарну творчість.