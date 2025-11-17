ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
206
206
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Сирні кекси з яблуками: рецепт, який підійде навіть новачкам у випіканні

Кекси готують із сирного тіста, до якого додають шматочки яблука.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Сирні кекси з яблуками

Сирні кекси з яблуками / © Credits

Рецепт дуже простий і швидкий, змішайте всі інгредієнти, розкладіть по формочках і запечіть у духовці. Кекси виходять ніжними з ароматом кориці.

Інгредієнти

сир
200 г
борошно пшеничне
180 г
яйця курячі
2 шт.
масло вершкове
80 г
цукор
100 г+для посипання
розпушувач
7 г
кориця мелена
1 ч. л.
сіль
щіпка
яблука
2 шт.

  1. Яблука помийте, видаліть серцевину і наріжте на невеликі шматочки.

  2. У миску викладіть м'яке вершкове масло, цукор, збийте злегка міксером, продовжуючи збивати, додавайте по одному яйцю, потім сир і ще раз збийте міксером.

  3. Просіяне борошно з розпушувачем додайте частинами в сирне тісто, перемішайте, всипте корицю, сіль, яблука і ще раз добре перемішайте.

  4. Розподіліть тісто по силіконових формочках, злегка розрівняйте його і посипте зверху цукром.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

  • Якщо у вас немає силіконових формочок, випікайте в металевих, але обов'язково змастіть їх олією.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
206
Наступна публікація

