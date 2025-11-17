- Дата публікації
Сирні кекси з яблуками: рецепт, який підійде навіть новачкам у випіканні
Кекси готують із сирного тіста, до якого додають шматочки яблука.
Рецепт дуже простий і швидкий, змішайте всі інгредієнти, розкладіть по формочках і запечіть у духовці. Кекси виходять ніжними з ароматом кориці.
Інгредієнти
- сир
- 200 г
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- масло вершкове
- 80 г
- цукор
- 100 г+для посипання
- розпушувач
- 7 г
- кориця мелена
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- яблука
- 2 шт.
Яблука помийте, видаліть серцевину і наріжте на невеликі шматочки.
У миску викладіть м'яке вершкове масло, цукор, збийте злегка міксером, продовжуючи збивати, додавайте по одному яйцю, потім сир і ще раз збийте міксером.
Просіяне борошно з розпушувачем додайте частинами в сирне тісто, перемішайте, всипте корицю, сіль, яблука і ще раз добре перемішайте.
Розподіліть тісто по силіконових формочках, злегка розрівняйте його і посипте зверху цукром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
Поради:
Сир використовуйте будь-якої жирності.
Якщо у вас немає силіконових формочок, випікайте в металевих, але обов'язково змастіть їх олією.