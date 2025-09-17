Сирний хачапурі на пательні: рецепт нашвидкуруч

Сирний хачапурі на пательні / © Credits

Ніжне тісто, розплавлений сир усередині та легкий вершковий аромат роблять цю страву ідеальною для сніданку, швидкого перекусу чи навіть святкового столу. І хороша новина полягає у тому, щоб приготувати хачапурі, зовсім не обов’язково мати духовку. Всього 20 хв на сковорідці та на вашому столі гаряча сирна смакота, про це розповів фудблогер Рома Ємець.

Інгредієнти

Тісто

Кефір (2,5%) 300 мл

Яйця 1 шт.

Соняшникова олія 2 ст. л

Цукор 1 ст. л

Сіль 1 ч. л

Розпушувач 1 ч. л

Борошно пшеничне 400 г

Начинка

Сир моцарела чи сулугуні 400 г

Яйце 1 шт.

Приготування

У глибоку миску влийте кефір кімнатної температури, додайте яйце, олію, сіль, цукор і розпушувач. Добре перемішайте вінчиком. Поступово всипайте борошно та замішуйте тісто. Воно має вийти м’яким та еластичним. Накрийте його плівкою та залиште на кілька хвилин. Для начинки натріть сир на тертці, додайте яйце та ретельно перемішайте. Розділіть тісто на чотири частини. Розкачайте кожну, викладіть по центру сирну начинку та загорніть краї. Потім знову злегка розкачайте, щоб вийшли плоскі коржики. Смажте хачапурі на сухій сковороді по 2–3 хв з кожного боку на середньому вогні. Готові коржі змастіть вершковим маслом, щоб вони стали ще ніжнішими та ароматнішими.

Поради

Якщо хочете насиченіший смак, додайте у начинку зелень або суміш сирів (сулугуні, моцарела, фета).

Смажити краще на сковорідці з антипригарним покриттям, тоді хачапурі будуть рівномірно рум’яними.

Для дієтичної версії використовуйте менш жирний сир.

Сирні хачапурі на пательні — це той випадок, коли не потрібно довго стояти біля плити, щоб отримати ресторанний результат. Приготуйте їх для родини на сніданок або візьміть як перекус на роботу та гарний настрій на день вам гарантований.