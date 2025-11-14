- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 2 хв
Сирні оладки з гарбузом: рецепт смачного десерту
Осінь — це не лише час пледів, серіалів і ароматної кави, а й сезон гарбуза, головного гастрономічного хіта жовтня та листопада.
Його додають у лате, супи, пироги та навіть пасту. Але є страва, яка об’єднує домашній затишок і ресторанну ніжність — сирні оладки з гарбузом, про рецепт саме цієї страви розповіли на сторінці foodblog_kristi, а ми просто не могли пройти повз.
Ці оладки — золота середина між десертом і сніданком вихідного дня. Вони м’які, ароматні, з легкою ноткою кориці. Гарбуз додає їм оксамитової текстури та неймовірного кольору.
Інгредієнти
- гарбуз
- 250 г
- кисломолочний сир
- 350 г
- яйце
- 1 шт.
- цукор
- 50 г
- борошно
- 3–4 ст. л
- кориця
- ⅓ ч. л
- сіль
-
- ванілін
-
Приготування
Очистьте гарбуз від насіння, запечіть у мікрохвильовці 5–7 хв, або у духовці, поки стане м’яким. Остудіть і дістаньте м’якуш.
У мисці з’єднайте сир, яйце, сіль, цукор, м’якуш гарбуза, ванілін і корицю.
Додайте борошно. Почніть із 2 ст. л, потім коригуйте кількість і орієнтуйтеся на густоту тіста, воно має бути кремовим, не рідким.
Перебийте блендером, щоб отримати ніжну однорідну масу.
Обсмажте оладки на сковорідці з краплею олії, на повільному вогні, під кришкою. Зручно формувати їх із кондитерського мішка, адже так вони виходять рівними та акуратними.
Потім допечіть у духовці 10 хв за 180°C, щоб отримати ідеальну текстуру.
Подавати такі оладки можна з будь-яким соусом, наприклад, сметаною з медом, карамеллю, йогуртом або навіть солоною рикотою, якщо хочеться гастрономічного контрасту. А чашка кави чи теплого какао зробить цей сніданок схожим на маленьке свято.
Гарбузові сирні млинці — це простий та ароматний десерт. Вони ніби нагадують, що навіть найпохмуріший день стає світлішим, якщо на кухні пахне теплом і корицею.