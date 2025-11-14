ТСН у соціальних мережах

Рецепти
65
2 хв

Сирні оладки з гарбузом: рецепт смачного десерту

Осінь — це не лише час пледів, серіалів і ароматної кави, а й сезон гарбуза, головного гастрономічного хіта жовтня та листопада.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
35 хвилин
185 ккал
гарбузові оладки tiktok.com_foodblog_kristi

Його додають у лате, супи, пироги та навіть пасту. Але є страва, яка об’єднує домашній затишок і ресторанну ніжність — сирні оладки з гарбузом, про рецепт саме цієї страви розповіли на сторінці foodblog_kristi, а ми просто не могли пройти повз.

Ці оладки — золота середина між десертом і сніданком вихідного дня. Вони м’які, ароматні, з легкою ноткою кориці. Гарбуз додає їм оксамитової текстури та неймовірного кольору.

Інгредієнти

гарбуз
250 г
кисломолочний сир
350 г
яйце
1 шт.
цукор
50 г
борошно
3–4 ст. л
кориця
⅓ ч. л
сіль
ванілін

Приготування

  1. Очистьте гарбуз від насіння, запечіть у мікрохвильовці 5–7 хв, або у духовці, поки стане м’яким. Остудіть і дістаньте м’якуш.

  2. У мисці з’єднайте сир, яйце, сіль, цукор, м’якуш гарбуза, ванілін і корицю.

  3. Додайте борошно. Почніть із 2 ст. л, потім коригуйте кількість і орієнтуйтеся на густоту тіста, воно має бути кремовим, не рідким.

  4. Перебийте блендером, щоб отримати ніжну однорідну масу.

  5. Обсмажте оладки на сковорідці з краплею олії, на повільному вогні, під кришкою. Зручно формувати їх із кондитерського мішка, адже так вони виходять рівними та акуратними.

  6. Потім допечіть у духовці 10 хв за 180°C, щоб отримати ідеальну текстуру.

Подавати такі оладки можна з будь-яким соусом, наприклад, сметаною з медом, карамеллю, йогуртом або навіть солоною рикотою, якщо хочеться гастрономічного контрасту. А чашка кави чи теплого какао зробить цей сніданок схожим на маленьке свято.

Гарбузові сирні млинці — це простий та ароматний десерт. Вони ніби нагадують, що навіть найпохмуріший день стає світлішим, якщо на кухні пахне теплом і корицею.

65
