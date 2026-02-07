ТСН у соціальних мережах

Сирні пончики: рецепт ніжного хрусткого десерту

Ніжні сирні пончики з хрусткою золотистою скоринкою, посипані цукровою пудрою — це чудовий солодкий десерт, який подобається всім.

Сирні пончики

Сирні пончики / © Credits

Готувати їх просто та легко. Із сирного тіста сформуйте кульки та обсмажте їх у великій кількості рослинної олії.

Інгредієнти

сир
350 г
борошно пшеничне
200 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
3-4 ст. л.
сода харчова
1 ч. л.
олія
для смаження
ванільний цукор
10 г
цукрова пудра
сіль
щіпка

  1. Сир добре розімніть виделкою або перетріть через сито.

  2. Додайте до сиру цукор, яйця, ванільний цукор, сіль і перемішайте до однорідного стану.

  3. Всипте соду, ще раз перемішайте, потім всипте частинами борошно і замісіть сирне тісто.

  4. Змастіть руки олією і сформуйте з сирного тіста невеликі кульки.

  5. Олію влийте в каструлю з товстим дном, розігрійте її, потім зменште вогонь і обсмажте сирні кульки в олії, з усіх боків, постійно помішуючи шумовкою, до золотистого кольору.

  6. Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Застиглі пончики складіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Ступінь розігрівання олії перевірте, кинувши в олію маленький шматочок тіста, якщо навколо нього одразу зберуться маленькі бульбашки, отже, фритюр готовий і потрібно зменшити вогонь до середнього.

  • Кульки розкачуйте розміром із волоський горіх.

