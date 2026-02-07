- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирні пончики: рецепт ніжного хрусткого десерту
Ніжні сирні пончики з хрусткою золотистою скоринкою, посипані цукровою пудрою — це чудовий солодкий десерт, який подобається всім.
Готувати їх просто та легко. Із сирного тіста сформуйте кульки та обсмажте їх у великій кількості рослинної олії.
Інгредієнти
- сир
- 350 г
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 3-4 ст. л.
- сода харчова
- 1 ч. л.
- олія
- для смаження
- ванільний цукор
- 10 г
- цукрова пудра
-
- сіль
- щіпка
Сир добре розімніть виделкою або перетріть через сито.
Додайте до сиру цукор, яйця, ванільний цукор, сіль і перемішайте до однорідного стану.
Всипте соду, ще раз перемішайте, потім всипте частинами борошно і замісіть сирне тісто.
Змастіть руки олією і сформуйте з сирного тіста невеликі кульки.
Олію влийте в каструлю з товстим дном, розігрійте її, потім зменште вогонь і обсмажте сирні кульки в олії, з усіх боків, постійно помішуючи шумовкою, до золотистого кольору.
Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Застиглі пончики складіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Ступінь розігрівання олії перевірте, кинувши в олію маленький шматочок тіста, якщо навколо нього одразу зберуться маленькі бульбашки, отже, фритюр готовий і потрібно зменшити вогонь до середнього.
Кульки розкачуйте розміром із волоський горіх.