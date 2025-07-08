Сирні роли з салямі: цікавий рецепт закуски

Сирні роли з салямі instagram.com_samura_cooking / © Instagram

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Цей рецепт від популярного фудблогера samura_cooking — справжній гастро-лайфгак: жодного тіста, мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Ви отримаєте закуску ресторанного рівня всього за 15 хв.

Інгредієнти Сир (моцарела чи чедер) 200 г Крем-сир 2–3 ст. л Салямі чи шинка 5–6 скибочок Свіжа зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля чи чебрець)

Приготування

Візьміть сир, покладіть у щільний пакет на застібці (zip-lock). Занурте пакет у гарячу воду (не кип’яток) на кілька хвилин, поки сир повністю не стане еластичним і м’яким. Лайфгак: якщо немає пакета, можна загорнути сир у харчову плівку та прогріти кілька секунд у мікрохвильовці (контролюйте, щоб не «зварився»). Коли сир стане м’яким, розгорніть його на пергаменті чи кухонній дошці. За допомогою качалки чи навіть пляшки, розкатайте сир у тонкий прямокутний лист товщиною 2–3 мм. На теплий сирний лист нанесіть тонкий рівномірний шар крем-сиру. Зверху викладіть салямі чи шинку. Потім посипте свіжою подрібненою зеленню — вона додасть яскравості, свіжості та кольору. Обережно згорніть усе у щільний рулет, допомагайте собі пергаментом або плівкою. Якщо сир ще теплий — він легко триматиме форму. Загорніть рулет у харчову плівку та покладіть у холодильник на 15–30 хв — так він стане щільнішим і легше нарізатиметься. Дістаньте рулет з холодильника, розгорніть і наріжте на порційні скибочки (приблизно 1,5–2 см завтовшки). Викладіть на тарілку, декоруйте зеленню чи зернами граната — і ваша ефектна закуска готова.

Зробіть одразу кілька рулетів з різними начинками та отримаєте яскраву мозаїку смаків на фуршетному столі чи заверніть такий рол у лаваш чи тортилью — і отримаєте ідеальний ланч для офісу чи школи.

Смачного!

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