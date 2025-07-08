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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

Сирні роли з салямі: цікавий рецепт закуски

Закуски можуть бути не лише смачними, а й ефектними на вигляд, швидкими та нестандартними у приготування. Якщо ви втомилися від стандартних канапок або сирної нарізки, у нас є для вас супер ідея — сирні роли з салямі та крем-сиром, які просто тануть у роті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Сирні роли з салямі instagram.com_samura_cooking

Сирні роли з салямі instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Цей рецепт від популярного фудблогера samura_cooking — справжній гастро-лайфгак: жодного тіста, мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Ви отримаєте закуску ресторанного рівня всього за 15 хв.

Інгредієнти

Сир (моцарела чи чедер)
200 г
Крем-сир
2–3 ст. л
Салямі чи шинка
5–6 скибочок
Свіжа зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля чи чебрець)

Приготування

  1. Візьміть сир, покладіть у щільний пакет на застібці (zip-lock). Занурте пакет у гарячу воду (не кип’яток) на кілька хвилин, поки сир повністю не стане еластичним і м’яким. Лайфгак: якщо немає пакета, можна загорнути сир у харчову плівку та прогріти кілька секунд у мікрохвильовці (контролюйте, щоб не «зварився»).

  2. Коли сир стане м’яким, розгорніть його на пергаменті чи кухонній дошці. За допомогою качалки чи навіть пляшки, розкатайте сир у тонкий прямокутний лист товщиною 2–3 мм.

  3. На теплий сирний лист нанесіть тонкий рівномірний шар крем-сиру. Зверху викладіть салямі чи шинку. Потім посипте свіжою подрібненою зеленню — вона додасть яскравості, свіжості та кольору.

  4. Обережно згорніть усе у щільний рулет, допомагайте собі пергаментом або плівкою. Якщо сир ще теплий — він легко триматиме форму.

  5. Загорніть рулет у харчову плівку та покладіть у холодильник на 15–30 хв — так він стане щільнішим і легше нарізатиметься.

  6. Дістаньте рулет з холодильника, розгорніть і наріжте на порційні скибочки (приблизно 1,5–2 см завтовшки).

  7. Викладіть на тарілку, декоруйте зеленню чи зернами граната — і ваша ефектна закуска готова.

Зробіть одразу кілька рулетів з різними начинками та отримаєте яскраву мозаїку смаків на фуршетному столі чи заверніть такий рол у лаваш чи тортилью — і отримаєте ідеальний ланч для офісу чи школи.

Смачного!

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