Рецепти
104
1 хв

Сирні вафлі: чудова ідея для сніданку

Легкі в приготуванні, але дуже смачні та ситні, сирні вафлі стануть чудовим доповненням до сніданку.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
290 ккал
Сирні вафлі

Сирні вафлі / © Credits

Вони виходять апетитними, з хрусткою скоринкою і сирним смаком.

Інгредієнти

сир твердий
100 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
90 г
вершкове масло
50 г
розпушувач
½ ч. л.
прованські трави
1/3 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Сир твердий натріть на дрібній тертці.

  2. Яйця з сіллю злегка збийте віничком, додайте розтоплене вершкове масло, просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Всипте твердий сир, прованські трави, сіль і ще раз перемішайте.

  3. Вафельницю розігрійте (можна трохи змастити олією), викладіть тісто і випікайте до золотистого кольору.

Поради:

  • Спеції додавайте на свій смак.

Наступна публікація

