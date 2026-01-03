- Дата публікації
-
- Рецепти
- 104
- 1 хв
Сирні вафлі: чудова ідея для сніданку
Легкі в приготуванні, але дуже смачні та ситні, сирні вафлі стануть чудовим доповненням до сніданку.
Вони виходять апетитними, з хрусткою скоринкою і сирним смаком.
Інгредієнти
- сир твердий
- 100 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 90 г
- вершкове масло
- 50 г
- розпушувач
- ½ ч. л.
- прованські трави
- 1/3 ч. л.
- сіль
- щіпка
Сир твердий натріть на дрібній тертці.
Яйця з сіллю злегка збийте віничком, додайте розтоплене вершкове масло, просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Всипте твердий сир, прованські трави, сіль і ще раз перемішайте.
Вафельницю розігрійте (можна трохи змастити олією), викладіть тісто і випікайте до золотистого кольору.
Поради:
Спеції додавайте на свій смак.