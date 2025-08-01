Сирники: ідеальний рецепт улюбленої страви

Сирники / © www.credits

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Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про власний перевірений рецепт ідеальних сирників і він вже встиг підкорити серця тисяч користувачів мережі.

Інгредієнти Кисломолочний сир 650 г Яйце 1 шт. Цукор 4 ст. л Ванільний цукор 1 ч. л Борошно 4 ст. л Олія чи топлене масло (гхі)

Приготування

У великій мисці з’єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і борошно. Щоб отримати ніжну текстуру, добре перетріть сир виделкою, товкачем або навіть за допомогою блендера. Замісіть тісто. Маса повинна бути м’якою, злегка липкою, але не розтікатися. Не переборщіть із борошном, адже сирники можуть стати твердими. Згорніть тісто у ковбаску, наріжте порційно та сформуйте сирники. Зручно використовувати склянку чи ложку, щоб усі були одного розміру. Обваляйте кожен сирник у борошні, це допоможе зберегти форму під час смаження та створить хрустку скоринку. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків (приблизно по 2–3 хв кожен бік). Використовуйте якісну олію чи масло гхі, яке надасть легкого горіхового аромату. Сирники найкраще смакують гарячими. Подавайте їх із медом, сметаною, варенням, ягідним соусом або свіжими фруктами.

Поради

Ідеально підходить кисломолочний сир 9% жирності. Якщо сир дуже вологий, злегка відцідіть його через марлю. Що однорідніша маса, то ніжніші будуть сирники.

Важливо не пересипати борошна, адже зайве воно зробить страву «гумовою». Якщо тісто дуже м’яке, краще трохи охолодити його перед формуванням.

Класичні сирники — смажені на сковороді. Але для більш дієтичного варіанту їх можна запекти у духовці або приготувати на пару.

Сирники — це не просто легкий сніданок або десерт. Це затишок, домашнє тепло та кулінарна магія, яку можна передавати з покоління у покоління. Ідеальні сирники — не ті, що «як у ресторані», а ті, які нагадують ранки у бабусиній кухні, запах топленого масла і дитячу радість.