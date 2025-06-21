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Сирники з полуницею: рецепт розкішного сніданку
А ви готували колись сирники з полуницею? Це чудовий варіант смачного та корисного сніданку.
Готуються швидко та просто. Такі сирники припадуть до смаку як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
- сир 5%
- 500 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 2,5 ст. л.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- крохмаль кукурудзяний
- 1 ч. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- полуниця свіжа
- 250 г
- сіль
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- олія
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Цукор та яйце збийте віничком до появи піни. Додайте сир, сіль, манну крупу і залиште на 15-20 хвилин за кімнатної температури.
Полуницю помийте, видаліть хвостики, обсушіть паперовим рушником, потім наріжте на невеликі шматочки, додайте крохмаль і перемішайте.
З сирної маси сформуйте коржики, в середину кожного викладіть невелику кількість ягід полуниці, защипніть так, щоб начинка виявилася всередині сирника, і обваляйте в борошні.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію і обсмажте сирники з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Сир використовуйте 5% або 9%, але він повинен бути обов'язково сухим.