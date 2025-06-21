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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Сирники з полуницею: рецепт розкішного сніданку

А ви готували колись сирники з полуницею? Це чудовий варіант смачного та корисного сніданку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
193 ккал
Сирники з полуницею

Сирники з полуницею / © Credits

Готуються швидко та просто. Такі сирники припадуть до смаку як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

сир 5%
500 г
яйця курячі
1 шт.
борошно пшеничне
2,5 ст. л.
манна крупа
2 ст. л.
крохмаль кукурудзяний
1 ч. л.
цукор
2 ст. л.
полуниця свіжа
250 г
сіль
олія

  1. Цукор та яйце збийте віничком до появи піни. Додайте сир, сіль, манну крупу і залиште на 15-20 хвилин за кімнатної температури.

  2. Полуницю помийте, видаліть хвостики, обсушіть паперовим рушником, потім наріжте на невеликі шматочки, додайте крохмаль і перемішайте.

  3. З сирної маси сформуйте коржики, в середину кожного викладіть невелику кількість ягід полуниці, защипніть так, щоб начинка виявилася всередині сирника, і обваляйте в борошні.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію і обсмажте сирники з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир використовуйте 5% або 9%, але він повинен бути обов'язково сухим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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