Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Сирники з персиками: рецепт для літнього сніданку

Сирники — один із найпопулярніших сніданків. Щоб урізноманітнити його, приготуйте їх із персиками.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Сирники з персиками

Сирники з персиками / © Credits

Шматочки персиків додадуть сирному тісту фруктовий аромат.

Інгредієнти

персики
2 шт.
сир
300 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
3 ст. л.
крупа манна
3 ст. л.
борошно пшеничне
1 ст. л. (для тіста) + 3 ст. л. (для обсипання)
олія

  1. Сир викладіть у миску, додайте яйце, цукор і розімніть виделкою. Всипте манну крупу, борошно, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин.

  2. Персики помийте, обсушіть паперовим рушником, очистьте від шкірки, видаліть кісточку, наріжте м'якоть на невеликі кубики, викладіть в сирне тісто і акуратно перемішайте.

  3. У тарілку насипте борошно.

  4. Вологими руками сформуйте сирники, обваляйте їх злегка в борошні.

  5. У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть сирники і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте жирністю 5-9%.

