Сирники з персиками: рецепт для літнього сніданку
Сирники — один із найпопулярніших сніданків. Щоб урізноманітнити його, приготуйте їх із персиками.
Шматочки персиків додадуть сирному тісту фруктовий аромат.
Інгредієнти
- персики
- 2 шт.
- сир
- 300 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- крупа манна
- 3 ст. л.
- борошно пшеничне
- 1 ст. л. (для тіста) + 3 ст. л. (для обсипання)
- олія
-
Сир викладіть у миску, додайте яйце, цукор і розімніть виделкою. Всипте манну крупу, борошно, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин.
Персики помийте, обсушіть паперовим рушником, очистьте від шкірки, видаліть кісточку, наріжте м'якоть на невеликі кубики, викладіть в сирне тісто і акуратно перемішайте.
У тарілку насипте борошно.
Вологими руками сформуйте сирники, обваляйте їх злегка в борошні.
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть сирники і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Сир використовуйте жирністю 5-9%.