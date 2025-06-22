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Сирний десерт з полуницею: рецепт без випікання
Легкий сирно-полуничний десерт нагадує чизкейк, але готується дуже швидко і просто, без випікання, потрібен лише час, щоб він охолов у холодильнику.
Ніжний, у міру солодкий десерт прикрасить будь-який святковий стіл, а соковита полуниця чудово поєднується з сиром.
Інгредієнти
- сир 5–9%
- 400 г
- йогурт грецький
- 350 г
- желатин
- 15 г + 80 мл води
- цукор
- 100 г
- цукор ванільний
- 10 г
- полуниця свіжа
- 300 г + для декору
У полуниці видаліть хвостики, промийте її під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і розріжте на 2–4 частини.
Желатин залийте водою кімнатної температури та дайте набухнути 15 хвилин.
До чаші блендера викладіть сир, додайте цукор, ванільний цукор, влийте йогурт і перебийте блендером до однорідної маси.
Набухлий желатин підігрійте в мікрохвильовій печі 30 секунд, перемішайте, якщо потрібно, підігрійте ще 5–10 хвилин, додайте його до сирної маси і ще раз збийте, потім викладіть полуницю та акуратно перемішайте лопаткою.
Форму застеліть харчовою плівкою, викладіть масу, розрівняйте і накрийте харчовою плівкою. Поставте до холодильника на чотири години або залиште на ніч. Готовий десерт акуратно витягніть із форми, видаліть харчову плівку та прикрасьте полуницею.
Поради:
Слідкуйте за желатином, щоб він не закипів у мікрохвильовій печі.
Якщо полуниця дрібна, не ріжте її на частини.