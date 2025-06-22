ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Сирний десерт з полуницею: рецепт без випікання

Легкий сирно-полуничний десерт нагадує чизкейк, але готується дуже швидко і просто, без випікання, потрібен лише час, щоб він охолов у холодильнику.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
102 ккал
Сирний десерт без випікання з полуницею

Сирний десерт без випікання з полуницею / © Credits

Ніжний, у міру солодкий десерт прикрасить будь-який святковий стіл, а соковита полуниця чудово поєднується з сиром.

Інгредієнти

сир 5–9%
400 г
йогурт грецький
350 г
желатин
15 г + 80 мл води
цукор
100 г
цукор ванільний
10 г
полуниця свіжа
300 г + для декору

  1. У полуниці видаліть хвостики, промийте її під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і розріжте на 2–4 частини.

  2. Желатин залийте водою кімнатної температури та дайте набухнути 15 хвилин.

  3. До чаші блендера викладіть сир, додайте цукор, ванільний цукор, влийте йогурт і перебийте блендером до однорідної маси.

  4. Набухлий желатин підігрійте в мікрохвильовій печі 30 секунд, перемішайте, якщо потрібно, підігрійте ще 5–10 хвилин, додайте його до сирної маси і ще раз збийте, потім викладіть полуницю та акуратно перемішайте лопаткою.

  5. Форму застеліть харчовою плівкою, викладіть масу, розрівняйте і накрийте харчовою плівкою. Поставте до холодильника на чотири години або залиште на ніч. Готовий десерт акуратно витягніть із форми, видаліть харчову плівку та прикрасьте полуницею.

Поради:

  • Слідкуйте за желатином, щоб він не закипів у мікрохвильовій печі.

  • Якщо полуниця дрібна, не ріжте її на частини.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie