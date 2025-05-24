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Сирний корж на сковороді: рецепт смачного сніданку
Сирний коржик — це чудова альтернатива всіма улюбленим сирникам.
Рум'яний, ароматний, м'який коржик на основі сиру приготуйте на сніданок або як перекушування, навіть у холодному вигляді він залишається м'яким і смачним.
Інгредієнти
- сир яйця
- 450 г
- борошно пшеничне
- 130 г
- кефір
- 100 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 40 г
- розпушувач
- 7 г
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- олія
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У миску викладіть сир, кефір, яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло і пробийте блендером до однорідного стану.
Додайте борошно, просіяне з розпушувачем, і добре перемішайте лопаткою.
Розігріту сковороду змастіть олією, викладіть тісто, рівномірно розподіліть його лопаткою і смажте на середньому вогні під закритою кришкою приблизно 15 хвилин, потім за допомогою тарілки переверніть на інший бік, закрийте кришкою і смажте ще 6-8 хвилин.
Готовність сирної пампушки перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
Зніміть зі сковороди та наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Якщо у вас немає блендера, масу перемішайте віночком.
Сир, кефір використовуйте будь-якої жирності.