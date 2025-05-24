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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Сирний корж на сковороді: рецепт смачного сніданку

Сирний коржик — це чудова альтернатива всіма улюбленим сирникам.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
186 ккал
Сирний коржик на сковороді

Сирний коржик на сковороді / © Credits

Рум'яний, ароматний, м'який коржик на основі сиру приготуйте на сніданок або як перекушування, навіть у холодному вигляді він залишається м'яким і смачним.

Інгредієнти

сир яйця
450 г
борошно пшеничне
130 г
кефір
100 г
яйця курячі
1 шт.
цукор
2 ст. л.
вершкове масло
40 г
розпушувач
7 г
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
олія

  1. У миску викладіть сир, кефір, яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло і пробийте блендером до однорідного стану.

  2. Додайте борошно, просіяне з розпушувачем, і добре перемішайте лопаткою.

  3. Розігріту сковороду змастіть олією, викладіть тісто, рівномірно розподіліть його лопаткою і смажте на середньому вогні під закритою кришкою приблизно 15 хвилин, потім за допомогою тарілки переверніть на інший бік, закрийте кришкою і смажте ще 6-8 хвилин.

  4. Готовність сирної пампушки перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

  5. Зніміть зі сковороди та наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, масу перемішайте віночком.

  • Сир, кефір використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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