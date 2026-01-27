- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирний суп із грибами: рецепт зігрівальної страви з вершковим смаком
Сирний суп із печерицями виходить смачним і водночас простим і швидким.
Незважаючи на те, що в складі немає м’яса, він дуже ароматний, апетитний, з ніжним вершковим смаком.
Інгредієнти
- картопля
- 450 г
- печериці
- 300 г
- сир плавлений
- 90 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- вода
- 1,2 л
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кріп
-
Картоплю очистьте, помийте та наріжте на середні кубики.
Печериці помийте та наріжте на середні шматочки.
Цибулю, моркву, часник почистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середню тертку, часник подрібніть.
Плавлений сирок натріть на велику тертку.
Картоплю викладіть у каструлю, залийте водою і варіть від моменту закипання 15 хвилин.
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте вершкове масло та олію, викладіть цибулю, моркву та часник, протушкуйте до м’якості, додайте печериці та обсмажте до випаровування рідини.
Викладіть у каструлю з картоплею, доведіть до кипіння, потім додайте плавлений сирок та, інтенсивно помішуючи, варіть три хвилини, поперчіть, посоліть, додайте кріп і зніміть з вогню.
Поради:
За бажанням у суп можна додати сметану.