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Тако з соковитим фаршем і сиром: рецепт цікавої закуски

Тако з соковитим фаршем і сиром: рецепт цікавої закуски

Тако з мʼясом / Фото: Associated Press

Тако – це не просто страва, а справжня кулінарна насолода, яка поєднує у собі хрусткість тортильї, ароматне м’ясо, ніжний сир і пікантний соус. Вони стануть чудовою ідеєю для вечері у колі родини чи для неформального дружнього застілля. 

На сторінці Liliya.cooking розповіли, як приготувати тако з соковитим фаршем, овочами та ніжним сиром, а також поділилися секретами створення ідеального соусу.

Інгредієнти

Для основи:

  • Тортилья "тако"  6 шт.
  • Фарш (яловичий чи курячий) 500 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Болгарський перець 1 шт.
  • Консервована кукурудза  1 банка
  • Сіль
  • Перець 
  • Паприка  1 ч. л
  • Часникова приправа  1 ч. л
  • Томатний соус 2 ст. л
  • Сир твердий  200 г

Для соусу:

  • Майонез 2 ст. л
  • Сметана  2 ст. л
  • Часник  1 зубчик
  • Свіжий огірок  1 шт. 
  • Кріп  1 пучок

Приготування

  1. На розігрітій пательні обсмажте нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте фарш і готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. 
  2. Коли м’ясо змінить колір, додайте дрібно нарізаний болгарський перець, кукурудзу, томатний соус і спеції. Тушкуйте ще 5-7 хв до повної готовності.
  3. Викладіть на тортильї готову м’ясну начинку, посипте тертим сиром та акуратно складіть навпіл.
  4. Викладіть тако на деко та поставте у розігріту до 190°C духовку на 7-10 хв, щоб сир гарно розплавився, а тортильї стали хрусткими.
  5. У невеликій мисці змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, тертий огірок і дрібно нарізаний кріп. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Готові тако викладіть на тарілку, доповніть соусом і подавайте гарячими. Можна прикрасити свіжою зеленню чи додати часточки лайма для виразнішого смаку.

Поради:

  • Якщо ви любите гострі страви, додайте трохи перцю чилі чи гострого соусу у начинку.
  • Тортильї перед запіканням можна трохи змастити оливковою олією, щоб вони стали ще хрусткішими.
  • Для різноманіття смаку можна додати до начинки нарізані помідори чи авокадо.
  • Тако добре поєднуються з гуакамоле, сальсою чи класичною мексиканською закускою – пюре з квасолі.
@trokhlib_liliya Такоси з соковитим фаршем Інгредієнти: •тортилья «тако» •фарш 500 г •цибуля 1 шт •болгарський перець 1 шт •кукурудза консервована 1 б •сіль, перець •паприка •сухий часник •томатний соус 2 ст.л •сир 200 г Ставимо в духовку на 7-10 хв на 199 градусів Для соусу •майонез 2 ст.л •сметана 2 ст. •часник 1 зубчик •свіжий огірок ( натертий на мілку терку) •кріп Смачного #тако #мінітако #такозфаршем #такосрецепт ♬ 1, 2, 3, 4 (One, Two, Three, Four) - Fun Elektro Mix - Funbeat

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для всіх любителів смачних і простих у приготуванні страв. Приготуйте тако з соковитим фаршем, сиром та ніжним соусом і вони точно стануть улюбленою закускою у вашому домі. 

Смачного! 

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