Тако з соковитим фаршем і сиром: рецепт цікавої закуски

Тако – це не просто страва, а справжня кулінарна насолода, яка поєднує у собі хрусткість тортильї, ароматне м’ясо, ніжний сир і пікантний соус. Вони стануть чудовою ідеєю для вечері у колі родини чи для неформального дружнього застілля.
На сторінці Liliya.cooking розповіли, як приготувати тако з соковитим фаршем, овочами та ніжним сиром, а також поділилися секретами створення ідеального соусу.
Інгредієнти
Для основи:
- Тортилья "тако" 6 шт.
- Фарш (яловичий чи курячий) 500 г
- Цибуля 1 шт.
- Болгарський перець 1 шт.
- Консервована кукурудза 1 банка
- Сіль
- Перець
- Паприка 1 ч. л
- Часникова приправа 1 ч. л
- Томатний соус 2 ст. л
- Сир твердий 200 г
Для соусу:
- Майонез 2 ст. л
- Сметана 2 ст. л
- Часник 1 зубчик
- Свіжий огірок 1 шт.
- Кріп 1 пучок
Приготування
- На розігрітій пательні обсмажте нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте фарш і готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Коли м’ясо змінить колір, додайте дрібно нарізаний болгарський перець, кукурудзу, томатний соус і спеції. Тушкуйте ще 5-7 хв до повної готовності.
- Викладіть на тортильї готову м’ясну начинку, посипте тертим сиром та акуратно складіть навпіл.
- Викладіть тако на деко та поставте у розігріту до 190°C духовку на 7-10 хв, щоб сир гарно розплавився, а тортильї стали хрусткими.
- У невеликій мисці змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, тертий огірок і дрібно нарізаний кріп. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Готові тако викладіть на тарілку, доповніть соусом і подавайте гарячими. Можна прикрасити свіжою зеленню чи додати часточки лайма для виразнішого смаку.
Поради:
- Якщо ви любите гострі страви, додайте трохи перцю чилі чи гострого соусу у начинку.
- Тортильї перед запіканням можна трохи змастити оливковою олією, щоб вони стали ще хрусткішими.
- Для різноманіття смаку можна додати до начинки нарізані помідори чи авокадо.
- Тако добре поєднуються з гуакамоле, сальсою чи класичною мексиканською закускою – пюре з квасолі.
@trokhlib_liliya Такоси з соковитим фаршем Інгредієнти: •тортилья «тако» •фарш 500 г •цибуля 1 шт •болгарський перець 1 шт •кукурудза консервована 1 б •сіль, перець •паприка •сухий часник •томатний соус 2 ст.л •сир 200 г Ставимо в духовку на 7-10 хв на 199 градусів Для соусу •майонез 2 ст.л •сметана 2 ст. •часник 1 зубчик •свіжий огірок ( натертий на мілку терку) •кріп Смачного #тако #мінітако #такозфаршем #такосрецепт ♬ 1, 2, 3, 4 (One, Two, Three, Four) - Fun Elektro Mix - Funbeat
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для всіх любителів смачних і простих у приготуванні страв. Приготуйте тако з соковитим фаршем, сиром та ніжним соусом і вони точно стануть улюбленою закускою у вашому домі.
Смачного!
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