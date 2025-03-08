Тако з соковитим фаршем і сиром: рецепт цікавої закуски

Тако – це не просто страва, а справжня кулінарна насолода, яка поєднує у собі хрусткість тортильї, ароматне м’ясо, ніжний сир і пікантний соус. Вони стануть чудовою ідеєю для вечері у колі родини чи для неформального дружнього застілля.

На сторінці Liliya.cooking розповіли, як приготувати тако з соковитим фаршем, овочами та ніжним сиром, а також поділилися секретами створення ідеального соусу.

Інгредієнти

Для основи:

Тортилья "тако" 6 шт.

Фарш (яловичий чи курячий) 500 г

Цибуля 1 шт.

Болгарський перець 1 шт.

Консервована кукурудза 1 банка

Сіль

Перець

Паприка 1 ч. л

Часникова приправа 1 ч. л

Томатний соус 2 ст. л

Сир твердий 200 г

Для соусу:

Майонез 2 ст. л

Сметана 2 ст. л

Часник 1 зубчик

Свіжий огірок 1 шт.

Кріп 1 пучок

Приготування

На розігрітій пательні обсмажте нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте фарш і готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли м’ясо змінить колір, додайте дрібно нарізаний болгарський перець, кукурудзу, томатний соус і спеції. Тушкуйте ще 5-7 хв до повної готовності. Викладіть на тортильї готову м’ясну начинку, посипте тертим сиром та акуратно складіть навпіл. Викладіть тако на деко та поставте у розігріту до 190°C духовку на 7-10 хв, щоб сир гарно розплавився, а тортильї стали хрусткими. У невеликій мисці змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, тертий огірок і дрібно нарізаний кріп. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Готові тако викладіть на тарілку, доповніть соусом і подавайте гарячими. Можна прикрасити свіжою зеленню чи додати часточки лайма для виразнішого смаку.

Поради:

Якщо ви любите гострі страви, додайте трохи перцю чилі чи гострого соусу у начинку.

Тортильї перед запіканням можна трохи змастити оливковою олією, щоб вони стали ще хрусткішими.

Для різноманіття смаку можна додати до начинки нарізані помідори чи авокадо.

Тако добре поєднуються з гуакамоле, сальсою чи класичною мексиканською закускою – пюре з квасолі.

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для всіх любителів смачних і простих у приготуванні страв. Приготуйте тако з соковитим фаршем, сиром та ніжним соусом і вони точно стануть улюбленою закускою у вашому домі.

Смачного!

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