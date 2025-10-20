Тако з тартаром із тунця та лосося: рецепт фантастично смачної закуски

Тако з тартаром із тунця та лосося / © Credits

Якщо шукаєте легку, свіжу та ефектну закуску, яка вразить гостей та має неймовірний вигляд, спробуйте мінітако з тартаром із тунця та лосося. Ця страва поєднує хрумкі коржі, ніжну текстуру риби, соковитість авокадо та грайливу кислинку гранату, а про рецепт приготування розповіли на сторінці ameliezen.

Інгредієнти

Тартар

свіжий тунець 1 шматок

свіжий лосось 1 шматок

стиглий авокадо 1 шт.

огірок

гранатові зерна 3 ст. л

свіжий кріп

Соус

кунжутна олія 3 ст. л

соєвий соус 2 ст. л

сік половини лайма

Тако

мінітако 6 шт.

м’який сир

червоної цибулі

Приготування

Підготовка коржів

Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть мінітако догори дном на решітку, щоб надати форму тако. Випікайте 10 хв до золотистої хрумкої скоринки. Дайте охолонути перед наповненням.

Тартар із тунця та лосося

Наріжте рибу маленькими кубиками. Подрібніть авокадо, огірок і червону цибулю. Додайте гранат і кріп. Акуратно змішайте все з кунжутною олією, соєвим соусом і соком лайма.

Формування тако

Переверніть хрумкі коржі догори. Нанесіть трохи м’якого сиру на основу, щоб «приклеїти» тартар і зафіксувати начинку. Наповніть кожен тако тартаром. Якщо є бажання прикрасьте квітами чи додатковою ложечкою сиру.

Тако з тартаром — це поєднання текстур і кольорів, яке підкорює очі й смакові рецептори: хрумкі коржі, ніжна риба, кремовий авокадо, кисло-солодкий гранат і ароматний кріп. Страва легка, свіжа та виглядає мов маленький витвір кулінарного мистецтва.