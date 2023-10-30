Такого ви ще не куштували: рецепт маслопива з Гаррі Поттера

Всі хто читав і дивився Гаррі Поттера хоч раз дивувалися незвичайному напою, який пили трійка друзів Гаррі, Рон і Герміона — маслопиву.
Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цей напій. Відео приготування дівчина поділилася в TikTok у своєму блогу Tetianka cooks. Рецепт вона взяла з "Кулінарної книги Гаррі Поттера. Неофіційне ілюстроване видання".
Інгредієнти:
- 1 ст. ложка вершкового масла
- 2 ч. л. тростинного цукру
- 1 паличка ванілі
- 500 мл. молока
- 100 мл. вершків
- 1 ч. л. какао
- 1 ч. л. кориці
- 2 ч. л. ванільного цукру
- 250 мл. темного пива
- 50 мл. вершків
Приготування:
Розтоплюємо вершкове масло в сотейнику, додаємо тростинний цукор і розмішуємо, щоб він розтанув.
Додаємо до суміші ваніль, молоко, вершки, какао, корицю, ванільний цукор і добре перемішуємо.
Потім додаємо темне пиво і знову перемішуємо. До кипіння доводити не потрібно.
Потім збити 50 мл вершків для декору.
@tetianka.cooks Зізнаюся, на смак #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ оригінальний звук — Tetianka cooks
Читайте також: