Такого ви ще не куштували: рецепт маслопива з Гаррі Поттера

Всі хто читав і дивився Гаррі Поттера хоч раз дивувалися незвичайному напою, який пили трійка друзів Гаррі, Рон і Герміона — маслопиву.

Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цей напій. Відео приготування дівчина поділилася в TikTok у своєму блогу Tetianka cooks. Рецепт вона взяла з "Кулінарної книги Гаррі Поттера. Неофіційне ілюстроване видання".

Інгредієнти:

1 ст. ложка вершкового масла

2 ч. л. тростинного цукру

1 паличка ванілі

500 мл. молока

100 мл. вершків

1 ч. л. какао

1 ч. л. кориці

2 ч. л. ванільного цукру

250 мл. темного пива

50 мл. вершків

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло в сотейнику, додаємо тростинний цукор і розмішуємо, щоб він розтанув.

Додаємо до суміші ваніль, молоко, вершки, какао, корицю, ванільний цукор і добре перемішуємо.

Потім додаємо темне пиво і знову перемішуємо. До кипіння доводити не потрібно.

Потім збити 50 мл вершків для декору.

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