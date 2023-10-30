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Такого ви ще не куштували: рецепт маслопива з Гаррі Поттера

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
204
Час на прочитання
1 хв
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Такого ви ще не куштували: рецепт маслопива з Гаррі Поттера

Фото: Credits

Всі хто читав і дивився Гаррі Поттера хоч раз дивувалися незвичайному напою, який пили трійка друзів Гаррі, Рон і Герміона — маслопиву.

Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цей напій. Відео приготування дівчина поділилася в TikTok у своєму блогу Tetianka cooks. Рецепт вона взяла з "Кулінарної книги Гаррі Поттера. Неофіційне ілюстроване видання".

Інгредієнти:

  • 1 ст. ложка вершкового масла
  • 2 ч. л. тростинного цукру
  • 1 паличка ванілі
  • 500 мл. молока
  • 100 мл. вершків
  • 1 ч. л. какао
  • 1 ч. л. кориці
  • 2 ч. л. ванільного цукру
  • 250 мл. темного пива
  • 50 мл. вершків

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло в сотейнику, додаємо тростинний цукор і розмішуємо, щоб він розтанув.

Додаємо до суміші ваніль, молоко, вершки, какао, корицю, ванільний цукор і добре перемішуємо.

Потім додаємо темне пиво і знову перемішуємо. До кипіння доводити не потрібно.

Потім збити 50 мл вершків для декору.

@tetianka.cooks Зізнаюся, на смак #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ оригінальний звук — Tetianka cooks

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Дата публікації
Перегляди
204
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