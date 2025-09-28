Такого ви ще не смакували: нестандартний рецепт салату з гарбузом

Гарбуз — це яскравий символ осені / © Pixabay

Ароматний і м’який гарбуз, солоний сир із пікантним смаком і зелень роблять цей салат вишуканимю Він готується дуже просто і виходить неймовірно смачним.

Інгредієнти:

гарбуз — 800 г

сир Edelblu — 100 г

рукола — 90 г

горіхи — 70 г

лимонний сік — 1 ст. ложка

рослинна олія — 3 ст. ложки

мед — 1 ч. ложка

сушений орегано — 1 ч. ложка

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів. Гарбуз почистити від шкірки та насіння, порізати маленькими кубиками і викласти у форму для запікання. Додати 2 столових ложки олії, сіль, перець, орегано, перемішати і запікати до готовності 40-50 хвилин. Потім дістати гарбуз і дати йому охолонути. Нарізати сир, додати. Для заправки змішати олію, лимонний сік і мед. Прикрасити зеленню. Можна подавати з гарніром або самостійно.

