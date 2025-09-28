- Дата публікації
Такого ви ще не смакували: нестандартний рецепт салату з гарбузом
Гарбуз не дарма вважається королем осені, адже він робить будь-який салат шедевром.
Ароматний і м’який гарбуз, солоний сир із пікантним смаком і зелень роблять цей салат вишуканимю Він готується дуже просто і виходить неймовірно смачним.
Інгредієнти:
гарбуз — 800 г
сир Edelblu — 100 г
рукола — 90 г
горіхи — 70 г
лимонний сік — 1 ст. ложка
рослинна олія — 3 ст. ложки
мед — 1 ч. ложка
сушений орегано — 1 ч. ложка
сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 180 градусів. Гарбуз почистити від шкірки та насіння, порізати маленькими кубиками і викласти у форму для запікання. Додати 2 столових ложки олії, сіль, перець, орегано, перемішати і запікати до готовності 40-50 хвилин. Потім дістати гарбуз і дати йому охолонути. Нарізати сир, додати. Для заправки змішати олію, лимонний сік і мед. Прикрасити зеленню. Можна подавати з гарніром або самостійно.
