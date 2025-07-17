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Таких лінивих вареників ви точно ще не куштували: оригінальний рецепт
Вареники з картоплею — це класика української кухні, знайома кожному з дитинства. Але варто визнати, що процес ліплення справа не з простих, особливо коли часу обмаль або немає натхнення. Саме тому ідея «лінивих вареників без ліплення», яка поширилася у соцмережах, миттєво стала вірусною.
Блогерка Аня Скиба, відома своїми кулінарними експериментами, протестувала незвичний лайфгак і замість тіста для вареників використала звичайні макарони, а в якості начинки картопляне пюре з підсмаженою цибулею. Такий рецепт обіцяє на смак бути максимально наближеним до традиційних вареників із картоплею, але без мороки.
Інгредієнти
- Макарони
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- Картопляне пюре
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- Цибуля
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- Олія чи вершкове масло
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- Сіль
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- Перець
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Приготування
Відваріть макарони до стану аль денте. Злийте воду, але залиште трохи (приблизно 2–3 ст. ложки) — для з’єднання інгредієнтів, якщо потрібно.
Заздалегідь приготуйте картопляне пюре, бажано, щоб воно було густим, не водянистим.
Підсмажте цибулю до золотистого кольору на олії чи маслі.
Змішайте пюре з цибулею, додайте спеції.
Додайте до пюре макарони та добре перемішайте. Якщо маса занадто густа, додайте трохи води з макаронів.
Подавайте гарячим, посипте зеленню чи полийте вершковим маслом.
Варіації
Цей рецепт — справжнє поле для експериментів. Наприклад:
З капустою: замість пюре використайте тушковану капусту з цибулею.
З сиром: картоплю замініть кисломолочним сиром із яйцем і ваніллю (солодкий варіант).
З печінкою: макарони з додаванням паштету чи обсмаженої печінки та цибулі, схоже на начинку вареників.
Хоча страва й не є дієтичною, вона має високу ситність та чудово підходить як комфортна їжа в холодну пору року. У поєднанні з салатом зі свіжих овочів вона стає збалансованою. Якщо ж ви хочете знизити калорійність, використовуйте макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернові.
Іноді найкращі ідеї найпростіші. Цей рецепт — справжній порятунок для зайнятих, студентів, мам у декреті чи просто тих, хто не любить возитися з тістом.