Таких лінивих вареників ви точно ще не куштували: оригінальний рецепт

Ліниві вареники чи макарони з картоплею / © Credits

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Блогерка Аня Скиба, відома своїми кулінарними експериментами, протестувала незвичний лайфгак і замість тіста для вареників використала звичайні макарони, а в якості начинки картопляне пюре з підсмаженою цибулею. Такий рецепт обіцяє на смак бути максимально наближеним до традиційних вареників із картоплею, але без мороки.

Інгредієнти Макарони Картопляне пюре Цибуля Олія чи вершкове масло Сіль Перець

Приготування

Відваріть макарони до стану аль денте. Злийте воду, але залиште трохи (приблизно 2–3 ст. ложки) — для з’єднання інгредієнтів, якщо потрібно. Заздалегідь приготуйте картопляне пюре, бажано, щоб воно було густим, не водянистим. Підсмажте цибулю до золотистого кольору на олії чи маслі. Змішайте пюре з цибулею, додайте спеції. Додайте до пюре макарони та добре перемішайте. Якщо маса занадто густа, додайте трохи води з макаронів. Подавайте гарячим, посипте зеленню чи полийте вершковим маслом.

Варіації

Цей рецепт — справжнє поле для експериментів. Наприклад:

З капустою: замість пюре використайте тушковану капусту з цибулею.

З сиром: картоплю замініть кисломолочним сиром із яйцем і ваніллю (солодкий варіант).

З печінкою: макарони з додаванням паштету чи обсмаженої печінки та цибулі, схоже на начинку вареників.

Хоча страва й не є дієтичною, вона має високу ситність та чудово підходить як комфортна їжа в холодну пору року. У поєднанні з салатом зі свіжих овочів вона стає збалансованою. Якщо ж ви хочете знизити калорійність, використовуйте макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернові.

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Іноді найкращі ідеї найпростіші. Цей рецепт — справжній порятунок для зайнятих, студентів, мам у декреті чи просто тих, хто не любить возитися з тістом.