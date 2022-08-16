Тарт "герцог Кембриджський": знаменитий рецепт найстарішого пирога в Англії

Спочатку його готували з цукатів, панірувальних сухарів, коричневого цукру та олії. Цей тарт – найстаріший пиріг в Англії.

Шеф-кухар ресторану Parker's Tavern у Кембриджі Трістан Уелч, поставив собі завдання відтворити цей пиріг і повернути його з 18-го століття, знову зробивши смачним. Потрібно було 33 спроби, щоб отримати правильний результат.

Складники:

Для тіста

борошно — 235 г

холодне вершкове масло — 165 г (плюс трохи додатково для змащування)

яйце — 1 шт.

Для начинки

коричневий тростинний цукор — 250 г

темно-коричневий цукор – 250 г

порошок для заварного крему – 40 г

дрібка солі

несолоне вершкове масло — 250 г

жирні вершки – 160 г

ванільний екстракт – 2 ч. л.

яєчні жовтки — 6 шт

мармелад – 2 ст. л.

зацукрована рубана цедра — 2 ст. л.

Приготування

Корж

Вам знадобиться форма для торта діаметром 25-30 см.

Помістіть борошно і масло, нарізане смужками, в чашу кухонного комбайна, перемішуйте, поки воно не стане схожим на панірувальні сухарі, додайте яйце і чайну ложку холодної води, замісіть однорідне тісто, це займе всього пару секунд в кухонному комбайні, щільно загорніть його і приберіть у холодильник щонайменше на годину.

Форму для тарта діаметром 25 см змастіть вершковим маслом і посипте борошном. Охолоджене тісто розкотіть до товщини 3-4 мм і викладіть у форму для тарта, поставте в холодильник ще на 20 хв.

Після того, як тісто відпочило, випікайте форму не відкриваючи духовку, вистеливши його згори пергаментним папером і поклавши зверху вантаж для випікання (як вантаж підійде квасоля або горох), випікайте 25 хвилин за 180°С. Після приготування приберіть квасолю та пергамент.

Начинка

Змішайте цукор і сіль, додайте їх до яєчних жовтків та заварного крему та акуратно перемішайте.

У каструлі закип'ятіть вершки, ваніль і масло, поки вони гарячі, додайте їх до яєчних жовтків, весь час перемішуючи.

Збираємо тарт

Візьміть форму з пісочного тіста, розподіліть по дну мармелад і рівномірно посипте цукатами.

Протріть начинку через сито і вилийте у форму. Випікайте 1:00 за 120°С.

І подавайте з ложкою збитих вершків, як роблять це, в Parkers Tavern ( фото оригінального десерту ).

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