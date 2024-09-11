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Тарт на горіховому борошні з яблучними трояндами: рецепт, який не залишить вас байдужими

Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
450 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
2 хв
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Тарт на горіховому борошні з яблучними трояндами: рецепт, який не залишить вас байдужими

Тарт на горіхове борошно з трояндами з яблук / Фото: Credits

Цей безглютеновий яблучний тарт із трояндами – найкраще, що можна приготувати на десерт у домашніх умовах.

Якщо ви хочете вразити гостей вишуканим смаком та оригінальним зовнішнім виглядом випічки – цей рецепт вам напевно підійде.

Інгредієнти

пеканські горіхи
2½ скл.
цукор
3 ст. л.
сіль
½ ч. л.
розтоплене масло
4 ст. л.
яєчний білок
1 шт.
молоко
1½ скл.
цукор
½ скл.
кукурудзяний крохмаль
¼
яєчні жовтки
6 шт.
кориця
1 ч. л.
ванільний екстракт
1 ч. л.
сік лимонів
2 шт.
яблука
4 шт.
цукор
¼ скл.


1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Подрібніть горіхи в чаші кухонного комбайна і додайте до них цукор та морську сіль, продовжуйте це доти, доки горіхи не стануть дуже дрібно подрібненими. Перекладіть у середню миску.

2. Додайте олію та яєчний білок у горіхову суміш. Видавіть суміш на дно та по краях форми для тарта діаметром приблизно 20 см.

3. Випікайте, доки краї не почнуть коричневіти, 15–18 хвилин. Повністю остудіть.

4. У середній каструлі змішайте молоко і склянку цукру і доведіть до кипіння на середньому вогні.

5. У середній мисці збийте разом кукурудзяний крохмаль і цукор, що залишився. Додати яєчні жовтки.

6. Поступово влийте третину гарячої молочної суміші в миску постійно збиваючи, щоб змішати. Перекладіть вміст миски в каструлю і готуйте на повільному вогні, постійно збиваючи, поки|доки| суміш не закипить кілька разів.

7. Відразу ж зніміть суміш з вогню, додайте мелену корицю та ванільний екстракт і перекладіть на охолоджену основу. Покладіть поліетиленову плівку прямо на поверхню крему і поставте в холодильник, поки він не застигне, приблизно на 1 годину.

8. У середній мисці змішайте лимонний сік із 2 склянками холодної води. Тонко наріжте яблука і покладіть у лимонну воду.

9. У невеликій каструлі змішайте 1 склянку лимонної води та цукор, доведіть до кипіння. Додайте скибочки яблук і зніміть із вогню. Дайте суміші постояти, доки яблука не стануть м'якими.

10. Щоб сформувати кожну троянду, поверніть одну скибочку яблука в щільну спіраль, покладіть її зверху на пиріг із застиглим кремом і розкладіть інші скибочки яблук навколо нього злегка вигнутою спіраллю. Повторіть троянди по всій поверхні пирога. Ваш тарт готовий.

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