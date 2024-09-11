Тарт на горіховому борошні з яблучними трояндами: рецепт, який не залишить вас байдужими

Цей безглютеновий яблучний тарт із трояндами – найкраще, що можна приготувати на десерт у домашніх умовах.
Якщо ви хочете вразити гостей вишуканим смаком та оригінальним зовнішнім виглядом випічки – цей рецепт вам напевно підійде.
Інгредієнти
- пеканські горіхи
- 2½ скл.
- цукор
- 3 ст. л.
- сіль
- ½ ч. л.
- розтоплене масло
- 4 ст. л.
- яєчний білок
- 1 шт.
- молоко
- 1½ скл.
- цукор
- ½ скл.
- кукурудзяний крохмаль
- ¼
- яєчні жовтки
- 6 шт.
- кориця
- 1 ч. л.
- ванільний екстракт
- 1 ч. л.
- сік лимонів
- 2 шт.
- яблука
- 4 шт.
- цукор
- ¼ скл.
1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Подрібніть горіхи в чаші кухонного комбайна і додайте до них цукор та морську сіль, продовжуйте це доти, доки горіхи не стануть дуже дрібно подрібненими. Перекладіть у середню миску.
2. Додайте олію та яєчний білок у горіхову суміш. Видавіть суміш на дно та по краях форми для тарта діаметром приблизно 20 см.
3. Випікайте, доки краї не почнуть коричневіти, 15–18 хвилин. Повністю остудіть.
4. У середній каструлі змішайте молоко і склянку цукру і доведіть до кипіння на середньому вогні.
5. У середній мисці збийте разом кукурудзяний крохмаль і цукор, що залишився. Додати яєчні жовтки.
6. Поступово влийте третину гарячої молочної суміші в миску постійно збиваючи, щоб змішати. Перекладіть вміст миски в каструлю і готуйте на повільному вогні, постійно збиваючи, поки|доки| суміш не закипить кілька разів.
7. Відразу ж зніміть суміш з вогню, додайте мелену корицю та ванільний екстракт і перекладіть на охолоджену основу. Покладіть поліетиленову плівку прямо на поверхню крему і поставте в холодильник, поки він не застигне, приблизно на 1 годину.
8. У середній мисці змішайте лимонний сік із 2 склянками холодної води. Тонко наріжте яблука і покладіть у лимонну воду.
9. У невеликій каструлі змішайте 1 склянку лимонної води та цукор, доведіть до кипіння. Додайте скибочки яблук і зніміть із вогню. Дайте суміші постояти, доки яблука не стануть м'якими.
10. Щоб сформувати кожну троянду, поверніть одну скибочку яблука в щільну спіраль, покладіть її зверху на пиріг із застиглим кремом і розкладіть інші скибочки яблук навколо нього злегка вигнутою спіраллю. Повторіть троянди по всій поверхні пирога. Ваш тарт готовий.
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