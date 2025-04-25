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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Тарталетки з авокадо червоною рибою та сирним сиром: рецепт красивої закуски

Страва не займе багато часу на приготування, тому що тарталетки використовуються готові, придбати їх можна у будь-якому супермаркеті. Це чудовий варіант для святкового столу чи фуршету.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
205 ккал
Тарталетки з авокадо червоною рибою та сирним сиром

Тарталетки з авокадо червоною рибою та сирним сиром / © Credits

Наповніть тарталетки ніжним кремом із сирного сиру і стиглим авокадо, а зверху викладіть будь-яку червону рибку і прикрасьте зеленню петрушки.

Інгредієнти

тарталетки
10 шт.
форель слабосолона
150 г
авокадо
1 шт.
сирний сир
150 г
лимонний сік
1 ст. л.
петрушка
листя салату

Листя салату та петрушку промийте та обсушіть паперовим рушником.

Для начинки авокадо вимийте, розріжте навпіл, видаліть кісточку, витягніть м'якоть у тарілку. Розімніть виделкою до однорідного стану, додайте сир, лимонний сік і перемішайте.

На блюдо викладіть листя салату, потім нагору поставте тарталетки. Наповніть їх начинкою за допомогою кондитерського шприца або чайною ложкою.

Червону рибу наріжте тонкими смужками, згорніть кожну смужку рулетиком у вигляді трояндочки і вставте всередину тарталетки. Прикрасьте петрушкою.

Поради:

  • Рибу використовуйте будь-яку.

  • Замість сирного можна використовувати і вершковий сир.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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