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Тарталетки з авокадо червоною рибою та сирним сиром: рецепт красивої закуски
Страва не займе багато часу на приготування, тому що тарталетки використовуються готові, придбати їх можна у будь-якому супермаркеті. Це чудовий варіант для святкового столу чи фуршету.
Наповніть тарталетки ніжним кремом із сирного сиру і стиглим авокадо, а зверху викладіть будь-яку червону рибку і прикрасьте зеленню петрушки.
Інгредієнти
- тарталетки
- 10 шт.
- форель слабосолона
- 150 г
- авокадо
- 1 шт.
- сирний сир
- 150 г
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- петрушка
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- листя салату
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Листя салату та петрушку промийте та обсушіть паперовим рушником.
Для начинки авокадо вимийте, розріжте навпіл, видаліть кісточку, витягніть м'якоть у тарілку. Розімніть виделкою до однорідного стану, додайте сир, лимонний сік і перемішайте.
На блюдо викладіть листя салату, потім нагору поставте тарталетки. Наповніть їх начинкою за допомогою кондитерського шприца або чайною ложкою.
Червону рибу наріжте тонкими смужками, згорніть кожну смужку рулетиком у вигляді трояндочки і вставте всередину тарталетки. Прикрасьте петрушкою.
Поради:
Рибу використовуйте будь-яку.
Замість сирного можна використовувати і вершковий сир.
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