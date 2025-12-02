ТСН у соціальних мережах

Рецепти
35
1 хв

Тарталетки з червоною рибою огірком і сиром: рецепт святкової закуски

Проста в приготуванні, дуже смачна і красива закуска, яка буде головною прикрасою вашого столу.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
274 ккал
Тарталетки з червоною рибою огірком і сиром

Тарталетки з червоною рибою огірком і сиром / © Credits

Тарталетки з червоною рибою, огірком, яйцем і сиром — це безпрограшний варіант для будь-якої події.

Інгредієнти

тарталетки
15 шт.
червона риба філе
200 г
яйця курячі
1 шт.
огірок свіжий
1 шт.
крем-сир
150 г
кріп свіжий
3 гілочки
сіль

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Огірок помийте, очистіть і наріжте дрібними кубиками.

  3. Кріп дрібно подрібніть.

  4. Червону рибу наріжте тонкими скибочками.

  5. У миску викладіть яйця, огірок, кріп, посоліть, додайте крем-сир, перемішайте, наповніть тарталетки і прикрасьте скибочками червоної риби.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який, але щоб він був м’який.

35
