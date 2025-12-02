- Дата публікації
- Рецепти
- 35
- 1 хв
Тарталетки з червоною рибою огірком і сиром: рецепт святкової закуски
Проста в приготуванні, дуже смачна і красива закуска, яка буде головною прикрасою вашого столу.
Тарталетки з червоною рибою, огірком, яйцем і сиром — це безпрограшний варіант для будь-якої події.
Інгредієнти
- тарталетки
- 15 шт.
- червона риба філе
- 200 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- крем-сир
- 150 г
- кріп свіжий
- 3 гілочки
- сіль
-
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.
Огірок помийте, очистіть і наріжте дрібними кубиками.
Кріп дрібно подрібніть.
Червону рибу наріжте тонкими скибочками.
У миску викладіть яйця, огірок, кріп, посоліть, додайте крем-сир, перемішайте, наповніть тарталетки і прикрасьте скибочками червоної риби.
Поради:
Сир використовуйте будь-який, але щоб він був м’який.