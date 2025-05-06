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Тарталетки з камамбером, запечені у духовці: рецепт цікавої закуски
Тарталетки з камамбером чудово підійдуть як закуска на святковий стіл.
Використовуйте готові тарталетки, які продаються в будь-якому супермаркеті або випікайте самі. Для приготування знадобляться тарталетки, сир камамбер, яйця і вершки.
Інгредієнти
- тарталетки
- 10 шт.
- сир камамбер
- 120 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершки
- 10 мл
Наріжте сир на дрібні кубики і розкладіть по тарталетках.
Яйця збийте віничком, влийте вершки, перемішайте і залийте цією сумішшю тарталетки.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору. Подавайте гарячими.
Поради:
За бажанням додайте прованські трави.
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