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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Тарталетки з камамбером, запечені у духовці: рецепт цікавої закуски

Тарталетки з камамбером чудово підійдуть як закуска на святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
242 ккал
Тарталетки з камамбером, запечені в духовці.

Тарталетки з камамбером, запечені в духовці. / © Credits

Використовуйте готові тарталетки, які продаються в будь-якому супермаркеті або випікайте самі. Для приготування знадобляться тарталетки, сир камамбер, яйця і вершки.

Інгредієнти

тарталетки
10 шт.
сир камамбер
120 г
яйця курячі
2 шт.
вершки
10 мл

  1. Наріжте сир на дрібні кубики і розкладіть по тарталетках.

  2. Яйця збийте віничком, влийте вершки, перемішайте і залийте цією сумішшю тарталетки.

  3. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору. Подавайте гарячими.

Поради:

  • За бажанням додайте прованські трави.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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