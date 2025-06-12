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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Тарталетки з крабовими паличками, кукурудзою та авокадо: рецепт ефектної закуски

Крабовий салат у тарталетках із тіста, стане чудовою яскравою закускою на святковий стіл. Заповніть їх безпосередньо перед подаванням, щоб вони не розмокли.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
251 ккал
Тарталетки з крабовими паличками кукурудзою та авокадо

Тарталетки з крабовими паличками кукурудзою та авокадо / © Credits

Готується страва швидко, тому що тарталетки використовуються готові.

Інгредієнти

тарталетки з пісочного тіста
14 шт.
крабові палички
100 г
авокадо
200 г
кукурудза консервована
100 г
петрушка
4 гілочки
майонез
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
сіль

  1. Авокадо вимийте, обсушіть паперовим рушником, зробіть глибокий надріз по всьому колу, трохи переверніть, щоб розкрилися дві половинки, дістаньте ложкою м'якоть і дрібно наріжте.

  2. З консервованої кукурудзи злийте рідину.

  3. Крабові палички наріжте на невеликі кубики.

  4. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

  5. У мисці з'єднайте крабові палички, авокадо, кукурудзу, петрушку, майонез та сметану, посоліть, перемішайте та наповніть тарталетки. Викладіть на плоске блюдо та подайте до столу.

Поради:

  • Авокадо використовуйте стигле.

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Дата публікації
Кількість переглядів
229
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