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Тарталетки з крабовими паличками, кукурудзою та авокадо: рецепт ефектної закуски
Крабовий салат у тарталетках із тіста, стане чудовою яскравою закускою на святковий стіл. Заповніть їх безпосередньо перед подаванням, щоб вони не розмокли.
Готується страва швидко, тому що тарталетки використовуються готові.
Інгредієнти
- тарталетки з пісочного тіста
- 14 шт.
- крабові палички
- 100 г
- авокадо
- 200 г
- кукурудза консервована
- 100 г
- петрушка
- 4 гілочки
- майонез
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- сіль
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Авокадо вимийте, обсушіть паперовим рушником, зробіть глибокий надріз по всьому колу, трохи переверніть, щоб розкрилися дві половинки, дістаньте ложкою м'якоть і дрібно наріжте.
З консервованої кукурудзи злийте рідину.
Крабові палички наріжте на невеликі кубики.
Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
У мисці з'єднайте крабові палички, авокадо, кукурудзу, петрушку, майонез та сметану, посоліть, перемішайте та наповніть тарталетки. Викладіть на плоске блюдо та подайте до столу.
Поради:
Авокадо використовуйте стигле.