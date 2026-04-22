- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарталетки з морквою, яйцями та сиром: ідея цікавої закуски для святкового столу
Проста в приготуванні, смачна і красива закуска для фуршету або святкового застілля.
Тарталетки готуються нашвидкуруч, нафаршируйте їх начинкою з моркви, яєць, сиру, прикрасьте оливкою і гілочкою кропу.
Інгредієнти
- тарталетки пісочні
- 10 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир плавлений
- 80 г
- морква свіжа
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- йогурт густий
-
- сіль
-
- оливки без кісточок
-
- кріп
- 2 гілочки
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте.
Моркву очистьте, помийте.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Яйця, сир, моркву, натріть на дрібну тертку, додайте йогурт, часник, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте, перекладіть масу в кондитерський мішок та наповніть тарталетки, викладіть зверху оливку та прикрасьте листочками кропу.
Поради:
Замість йогурту можна використовувати майонез.
Щоб натерти плавлений сир на тертці, покладіть його в морозильну камеру на п’ять хвилин.