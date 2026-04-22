ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Тарталетки з морквою, яйцями та сиром: ідея цікавої закуски для святкового столу

Проста в приготуванні, смачна і красива закуска для фуршету або святкового застілля.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Тарталетки готуються нашвидкуруч, нафаршируйте їх начинкою з моркви, яєць, сиру, прикрасьте оливкою і гілочкою кропу.

Інгредієнти

тарталетки пісочні
10 шт.
яйця курячі
2 шт.
сир плавлений
80 г
морква свіжа
1 шт.
часник
2 зубчики
йогурт густий
сіль
оливки без кісточок
кріп
2 гілочки

  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте.

  2. Моркву очистьте, помийте.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Яйця, сир, моркву, натріть на дрібну тертку, додайте йогурт, часник, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте, перекладіть масу в кондитерський мішок та наповніть тарталетки, викладіть зверху оливку та прикрасьте листочками кропу.

Поради:

  • Замість йогурту можна використовувати майонез.

  • Щоб натерти плавлений сир на тертці, покладіть його в морозильну камеру на п’ять хвилин.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie