Рецепти
121
1 хв

Тарталетки з оселедцем, сиром і яйцем: чудова альтернатива бутербродам

Проста, швидка в приготуванні, ефектна й оригінальна закуска для святкового столу, яка здивує ваших близьких і друзів.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
269 ккал
Тарталетки з оселедцем, сиром і яйцем

Тарталетки з оселедцем, сиром і яйцем / © Credits

Тарталетки — це чудова заміна бутербродам, а готуються вони з найдоступніших продуктів: оселедця, сиру, яєць і зелені.

Інгредієнти

тарталетки
10 шт.
філе оселедця
200 г
яйця курячі
2 шт.
сир вершковий
100 г
сметана 20%
1 ст. л.
перець чорний мелений
кріп
листя салату

  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  2. Кріп промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. Частину філе оселедця наріжте невеликими шматочками (10 шт.), іншу частину наріжте на дрібні кубики.

  4. У мисці з’єднайте вершковий сир, сметану, кріп, перець чорний мелений, яйця, філе оселедця, нарізане кубиками, і перемішайте.

  5. Дно тарталеток вистеліть частиною листочка салату, потім викладіть гіркою начинку, зверху прикрасьте шматочком оселедця і гілочкою кропу.

Поради:

  • Сметану можна замінити вершками.

  • Готову страву подавайте одразу.

