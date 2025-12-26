- Дата публікації
Тарталетки з оселедцем, сиром і яйцем: чудова альтернатива бутербродам
Проста, швидка в приготуванні, ефектна й оригінальна закуска для святкового столу, яка здивує ваших близьких і друзів.
Тарталетки — це чудова заміна бутербродам, а готуються вони з найдоступніших продуктів: оселедця, сиру, яєць і зелені.
Інгредієнти
- тарталетки
- 10 шт.
- філе оселедця
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир вершковий
- 100 г
- сметана 20%
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- кріп
-
- листя салату
-
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Кріп промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Частину філе оселедця наріжте невеликими шматочками (10 шт.), іншу частину наріжте на дрібні кубики.
У мисці з’єднайте вершковий сир, сметану, кріп, перець чорний мелений, яйця, філе оселедця, нарізане кубиками, і перемішайте.
Дно тарталеток вистеліть частиною листочка салату, потім викладіть гіркою начинку, зверху прикрасьте шматочком оселедця і гілочкою кропу.
Поради:
Сметану можна замінити вершками.
Готову страву подавайте одразу.