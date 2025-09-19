Тартар із прошуто та дині: рецепт витонченої закуски

Тартар із прошуто та дині instagram.com/evgeniakarpa

Реклама

Зміст Інгредієнти Заправка Приготування Поради

Це поєднання ніжної солодкості стиглої дині та солонуватого витриманого прошуто вже давно стало класикою серед гурманів. А у форматі тартару страва набуває нового рівня — сучасна подача, вишуканий смак і корисні інгредієнти.

Цей рецепт ідеально підійде для легкого обіду, фуршету чи дівочих посиденьок із келихом ігристого. Подача невеликими порціями робить його зручним для сервірування, страва не тільки смачна, а й естетично приваблива, а як її приготувати розповіла авторка сторінки evgeniakarpa.

Інгредієнти

Стигла диня (краще медова) ½ шт.

Прошуто 150 г

Свіжий огірок 2 шт.

Заправка

Несолені фісташки (попередньо можна злегка підсмажити)

Сік половини лимона

Оливкова олія 2–3 ст. л

Сіль

Свіжий тім’ян

Приготування

Диню та огірки очистьте від шкірки та наріжте маленькими кубиками однакового розміру. Це надасть страві красивої текстури. У ступці подрібніть фісташки. Додайте лимонний сік, оливкову олію, дрібку солі та листочки свіжого тім’яну. Перемішайте до отримання ароматної заправки. У глибокій мисці обережно поєднайте кубики дині, прошуто та огірка із частиною заправки. Використовуйте кулінарне кільце, щоб рівно викласти суміш на тарілку. Зверху розкладіть скибочки прошуто, сформуйте «троянди» чи легкі хвилі для ефектної подачі. Полийте залишком заправки та прикрасьте цілими фісташками.

Поради

Обирайте дуже стиглу диню з яскравим ароматом, саме її солодкість стане контрастом до солонуватого прошуто.

Якщо хочете легший варіант, огірки можна замінити авокадо.

Тартар із прошуто та дині — це ідеальне поєднання середземноморських смаків, яке чудово смакує з келихом сухого білого вина чи ігристого просеко. Страва легка, корисна та має такий вигляд, ніби її подали в ресторані.