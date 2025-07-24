Тартар із сиров’яленої ковбаси: рецепт цікавої альтернативи класичній страві / © Associated Press

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Це стильна подача знайомих інгредієнтів у новому форматі. Страва не містить сирого м’яса, тож чудово підходить навіть для тих, хто з обережністю ставиться до класичного тартару.Про це рецепт розповів на своїй сторінці фудблогер Василь Корнійчук та надав поради як приготувати справжню ресторанну страву нашвидкуруч на власній кухні.

Тартар — це страва з дрібно нарізаного м’яса чи риби з пікантною заправкою. У нашій версії — оригінальний варіант на основі сиров’яленої ковбаси. Вона має насичений смак і приємну текстуру, яка ідеально підходить для такої подачі.

Інгредієнти Сиров’ялена ковбаса 120 г Корнішони 6–8 шт. Цибуля шалот 1 шт. Гірчиця в зернах 1 ч. л Вустерський соус 1 ст. л Жовток курячого яйця 1 шт. Гострий соус (чилі, табаско) Кетчуп або томатний соус 1 ст. л Рослинна олія 1 ч. л Свіжа зелень (кріп, петрушка, мікрогрін) Грінки чи чиабата

Приготування

Оберіть якісну сиров’ялену ковбасу, наприклад, салямі, чорізо чи українську «мисливську». Зніміть плівку, наріжте тонкими скибками, а потім дрібним кубиком. Корнішони та шалот подрібніть максимально дрібно, вони мають давати соковитість, а не домінувати у смаку. У невеликій мисці змішай жовток, вустерський соус, зернисту гірчицю, трохи кетчупу, гострий соус та чайну ложку олії. Перемішай до однорідної емульсії. Додайте у заправку подрібнені овочі та ковбасу. Обережно перемішай, маса має бути соковитою, але тримати форму. Викладіть тартар кулінарним кільцем на тарілку чи подавайте на підсмаженому хлібі, чи грінках. Прикрасьте мікрогріном або подрібненою зеленню. Поруч подайте грінки, чиабату чи житній хліб.

Це швидка страва, яка вражає своїм виглядом і смаком. Вона ідеальна для сніданку на вихідних, стильної закуски до вечірки чи несподіваної гастроподачі для гостей. Без сирого м’яса, але з усім шармом класичного тартару.

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