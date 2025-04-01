Тартар із лососем на подушці з авокадо-мусу: рецепт оригінальної страви

Тартар з лососем на подушці з авокадо мусу / © Credits

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Тартар ідеально підходить для святкових заходів, романтичної вечері чи просто для того, щоб потішити себе смачною, здоровою їжею. На сторінці ericlahuerta розповіли, рецепт цього кулінарного шедевра, який має розкішний вигляд і досить швидко та просто готується.

Інгредієнти

Для тартару:

Свіжий лосось 200 г

Свіжовичавлений сік лайму 1 ч. л

Васабі ½ ч. л

Соєвий соус 1 ст. л

Оливкова олія 1 ст. л

Сіль

Перець

Для авокадо-мусу:

Стиглі авокадо 2 шт.

Свіжовичавлений сік лайму 1 ст. л

Оливкова олія 1 ст. л

Сіль

Перець

Для подачі:

Стиглий манго ½ шт.

Морська сіль ½ ч. л

Підсмажений кунжут 1 ч. л

Кінза

Приготування

Приготування авокадо-мусу:

Очистьте авокадо, видаліть кісточку і викладіть м’якуш у чашу блендера. Додайте сік лайма, оливкову олію, сіль і перець. Збийте до отримання однорідного кремоподібного мусу. Якщо текстура занадто густа, можна додати трохи води чи ще трохи оливкової олії.

Приготування тартару:

Наріжте лосось дрібними кубиками. Перекладіть його у миску, додайте сіль, перець, оливкову олію та перемішайте. Влийте сік лайма, соєвий соус і додайте васабі. Добре перемішайте, щоб усі смаки поєдналися.

Збір страви:

На тарілку викладіть шар авокадо-мусу. Якщо ви використовуєте манго, наріжте його тонкими шматочками та покладіть поверх авокадо. Викладіть зверху тартар з лосося та формуйте акуратний шар. Збризніть оливковою олією, посипте сіллю та підсмаженим кунжутом. Декоруйте листочками кінзи.

Поради:

Лосось має бути свіжим і якісним, адже він вживається в сирому вигляді. Найкраще використовувати охолоджене філе, а не заморожене.

Для насиченішого смаку можна додати дрібно нарізану зелену цибулю чи каперси.

Якщо вам подобається гостріший смак, можна збільшити кількість васабі чи додати дрібку меленого каєнського перцю.

Тартар із лосося на подушці з авокадо-мусу — це ідеальне поєднання ніжності, свіжості та пікантності. Страва не лише приваблює своїм вишуканим виглядом, а також є джерелом корисних жирів, білків та вітамінів. Приготуйте її для особливого випадку чи просто для себе та насолоджуйтесь справжнім гастрономічним задоволенням.

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