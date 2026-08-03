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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Телятина з овочами: рецепт простої та корисної страви

Телятина з овочами — це проста і швидка у приготуванні страва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Телятина з овочами

Телятина з овочами / © Credits

Готується дуже швидко, м’ясо виходить соковитим і ароматним. Подавайте як самостійну страву або з гарніром із картоплі, гречки чи рису.

Інгредієнти

телятина
500 г
болгарський перець
2 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
помідори
2 шт.
часник
2 зубчики
вершкове масло
50 г
прованські трави
мелений чорний перець
сіль
олія
1 ст. л.

  1. М’ясо промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте поперек волокон на великі шматки.

  2. Болгарський перець помийте, очистіть від насіння, видаліть серцевину та наріжте смужками.

  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте середніми шматочками, часник пропустіть через прес.

  4. Помідори наріжте великими кубиками.

  5. У сковороді розігрійте олію та обсмажте м’ясо на сильному вогні до появи рум’яної скоринки, зменште вогонь, додайте вершкове масло, цибулю, часник, болгарський перець, помідори, мелений чорний перець, прованські трави, посоліть і тушкуйте під закритою кришкою на мінімальному вогні 15 хвилин.

Поради:

  • Овочі використовуйте на свій смак.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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