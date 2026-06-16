Тепла ґранола з карамелізованим бананом: рецепт оригінальної вівсянки

хрустка бананова вівсянка instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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У світі здорового харчування тренд на прості рецепти з мінімумом інгредієнтів лише набирає популярності. Особливо коли йдеться про сніданки, які можна приготувати за лічені хвилини без складних кулінарних технік.

Саме про такий рецепт розповіли на сторінці Samura Cooking. Тепла бананова ґранола з медом і йогуртом стала справжнім хітом серед прихильників корисного харчування завдяки своїй простоті та ефектному поєднанню текстур.

Інгредієнти

вівсяні пластівці

стиглі банани 1–2 шт.

мед

грецький йогурт

хрустка бананова вівсянка instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготування

Спочатку на сухій пательні потрібно обсмажити вівсяні пластівці на середньому вогні. Через кілька хвилин вони набудуть золотистого кольору та приємного горіхового аромату. Після цього до пластівців додають нарізані банани. Під час нагрівання вони стають м’якшими, а природні цукри починають карамелізуватися та створювати насичений смак. Наступний крок — мед. Він огортає пластівці та банани тонким солодким шаром, робить суміш злегка липкою та ще ароматнішою. Готову теплу суміш викладають поверх грецького йогурту та одразу подають до столу, поки вона залишається хрусткою.

Поради

Для максимально виразного смаку варто використовувати дуже стиглі банани — саме вони найкраще карамелізуються без додавання цукру.

За бажанням страву можна доповнити корицею, горіхами, насінням чіа чи сезонними ягодами.

А якщо хочеться десертнішу версію, спробуйте додати дрібку ванілі чи кілька шматочків темного шоколаду.

Іноді найкращі рецепти складаються лише з кількох простих продуктів і цей рецепт — чудовий приклад того, як звичайні вівсяні пластівці та банан можуть перетворитися на стильний сніданок, гідний стрічки Instagram.

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