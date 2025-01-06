Теплий салат з куркою та кабачком: цікавий рецепт

Якщо ви шукаєте нові ідеї для легких і смачних страв, теплий салат з куркою та кабачком — саме те, що потрібно. Це ідеальний варіант, який поєднує ніжний смак курячого філе, соковиті овочі та пікантну заправку.
Рецепт, про який розповіли на сторінці eat_tastyyy простий у приготуванні, а результат — справжня кулінарна насолода.
Інгредієнти
- Куряче філе (філе стегна)
- 4 шт.
- Кабачок
- Болгарський перець
- Мікс салату, шпинат або айсберг
- Помідори
- Шампіньйони
- Соєвий соус
- 2 ст. л
- Лимонний сік
- 1 ст. л
- Діжонська гірчиця
- 1 ч. л
Приготування
- Замаринуйте філе стегна у суміші соєвого соусу та спецій для курки. Залиште м'ясо на 20-30 хвилин, щоб воно увібрало всі аромати.
- Наріжте замариноване філе на зручні шматочки та обсмажте на середньому вогні до готовності. Курка повинна бути золотистою зовні та соковитою всередині.
- Окремо обсмажте кабачок і болгарський перець. Наріжте їх скибочками чи кубиками, залежно від ваших вподобань. Обсмажування робить овочі ніжними, але вони зберігають легку хрумкість.
- Свіже листя салату (або шпинат) ретельно промийте та висушіть. Помідори наріжте на четвертинки чи половинки, якщо використовуєте чері.
- Змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці: обсмажене філе, кабачок, перець, свіжу зелень та помідори. Якщо вирішите додати шампіньйони, обсмажте їх окремо та також додайте до салату.
- Приготуйте заправку, змішавши соєвий соус, лимонний сік і діжонську гірчицю. Полийте салат цією сумішшю та ретельно перемішайте.
- Перед подачею посипте страву кунжутом для додаткової текстури та аромату.
Поради:
- До цього салату можна додати й інші улюблені овочі, наприклад, броколі чи моркву.
- Якщо не знайдете шпинату чи айсберга, можна використовувати звичайний салат, руколу чи навіть молодий щавель.
- Салат найсмачніший у теплому вигляді, але він чудово смакуватиме й охолодженим.
@eat_tastyyy Теплий салат з куркою та овочами -філе стегна 4 шт (замаринувала в соєвому соусі+спеції до курки); - кабачок; - болгарський перець; - мікс салату/шпинат/айсберг (що любите); - помідори; Можна ще додати обсмажені шампіньйони Для заправки: 2 ст л соєвого соусу + 1 ст л лимонного соку + 1 ч л діжонської гірчиці. Обсмажити порізане філе до готовності. Окремо обсмажити кабачок і перець. Зелень і помідори мають бути свіжими. Все перемішати, посипати кунжутом і смакувати #салат #салатзкуркою #теплийсалат #фудблог #фудблогер #рецепти #щоприготуватинавечерю #вечеря #топ #рек ♬ Vorozhyla - Korolova & Rokston & Go_A
Цей теплий салат з куркою та кабачком стане справжньою прикрасою вашого столу.
Смачного!
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