Теплий салат з куркою та кабачком: цікавий рецепт

Якщо ви шукаєте нові ідеї для легких і смачних страв, теплий салат з куркою та кабачком — саме те, що потрібно. Це ідеальний варіант, який поєднує ніжний смак курячого філе, соковиті овочі та пікантну заправку.

Рецепт, про який розповіли на сторінці eat_tastyyy простий у приготуванні, а результат — справжня кулінарна насолода.

Інгредієнти Куряче філе (філе стегна) 4 шт. Кабачок Болгарський перець Мікс салату, шпинат або айсберг Помідори Шампіньйони Соєвий соус 2 ст. л Лимонний сік 1 ст. л Діжонська гірчиця 1 ч. л

Приготування

Замаринуйте філе стегна у суміші соєвого соусу та спецій для курки. Залиште м'ясо на 20-30 хвилин, щоб воно увібрало всі аромати. Наріжте замариноване філе на зручні шматочки та обсмажте на середньому вогні до готовності. Курка повинна бути золотистою зовні та соковитою всередині. Окремо обсмажте кабачок і болгарський перець. Наріжте їх скибочками чи кубиками, залежно від ваших вподобань. Обсмажування робить овочі ніжними, але вони зберігають легку хрумкість. Свіже листя салату (або шпинат) ретельно промийте та висушіть. Помідори наріжте на четвертинки чи половинки, якщо використовуєте чері. Змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці: обсмажене філе, кабачок, перець, свіжу зелень та помідори. Якщо вирішите додати шампіньйони, обсмажте їх окремо та також додайте до салату. Приготуйте заправку, змішавши соєвий соус, лимонний сік і діжонську гірчицю. Полийте салат цією сумішшю та ретельно перемішайте. Перед подачею посипте страву кунжутом для додаткової текстури та аромату.

Поради:

До цього салату можна додати й інші улюблені овочі, наприклад, броколі чи моркву.

Якщо не знайдете шпинату чи айсберга, можна використовувати звичайний салат, руколу чи навіть молодий щавель.

Салат найсмачніший у теплому вигляді, але він чудово смакуватиме й охолодженим.

Цей теплий салат з куркою та кабачком стане справжньою прикрасою вашого столу.

Смачного!

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