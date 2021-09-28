Теплий салат із курячою печінкою: рецепт у східному стилі

Ні для кого не секрет, що печінка — це унікальний продукт, який повинен бути присутнім в раціоні кожної людини.
Особливо корисні страви, в яких печінку доповнена овочами, що збільшує кількість і різноманітність що містяться в них вітамінів і мікроелементів.
Теплий салат із курячою печінкою "Східний вітер" — це варіація на тему східної кухні, яка стала у нас популярною.
Інгредієнти:
- 300 г курячої печінки
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 стручок болгарського перцю
- 1 стручок перцю чилі
- 2 зубки часнику
- 1,5 см кореня імбиру
- 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 2 чайні ложки меду
- 0,5 чайної ложки кунжуту
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Печінку вимити, обсушити, нарізати невеликими шматочками, притрусити кукурудзяним крохмалем, добре перемішати і швидко обсмажити в розпеченій олії з усіх боків.
Всі овочі очистити. Часник і імбир дрібно порубати, моркву натерти на тертці для корейської моркви, болгарський перець нарізати соломкою, а цибулю і перець чилі — півкільцями.
Часник і імбир обсмажити на олії разом із перцем чилі протягом 1-2 хвилин. Потім додати цибулю, моркву і болгарський перець і смажити, помішуючи, близько 3-5 хвилин.
До підготовлених овочів підлити соєвий соус і мед і смажити до випаровування рідини, після чого ввести печінку, посолити, поперчити і акуратно вимішати.
Готовий салат посипати кунжутом.
На замітку
Кращий компаньйон для такого салату — відварений рис.
Курячу печінку можна замінити індюшиною або телячою.
Намагайтеся не піддавати страву тривалій термічній обробці, овочі повинні бути не м'якими, а злегка хрусткими.
Асортимент овочів можна розширити, додавши кабачок, стручкову квасолю, зелений горошок, кукурудзу.
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