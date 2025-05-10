Теплий салат із печінкою: простий та швидкий рецепт / © Credits

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Це чудове поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, яєць і ароматної заправки робить страву збалансованою на смак і дуже привабливою для тих, хто цінує здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Як приготувати цю страву розповіли на сторінці mariiam_foodblog.

Інгредієнти

Основне

Куряча чи яловича печінка 200 г

Яйця 2 шт.

Листя салату (рукола, мікс, айсберг — на вибір)

Помідори (чері чи сливки) 6–8 шт.

Суміш насіння (соняшник, гарбуз, кунжут) 1–2 ст. л

Для обсмажування

Борошно 3 ст. л

Сіль

Перець

Паприка

Сушений часник

Олія

Заправка

Соєвий соус 1 ст. л

Оливкова олія 2 ст. л

Апельсиновий сік 1 ст. л

Гірчиця у зернах 1 ч. л

Приготування

Промийте печінку під холодною водою, приберіть плівки та судини. Наріжте її невеликими шматочками чи скибками. Посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції (наприклад, паприку чи орегано). Обваляйте кожен шматочок печінки у борошні зі спеціями. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте печінку на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Готову печінку викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру. Відваріть 2 яйця (приблизно 8–9 хв після закипання). Обдайте холодною водою, очистьте та наріжте половинками чи скибками. У невеликій мисці змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік апельсина та гірчицю у зернах. Добре перемішайте виделкою чи вінчиком до емульгованої консистенції. За бажанням можете додати гостроти — покладіть трішки діжонської гірчиці чи краплю меду для солодкого балансу. У велику миску чи на сервірувальну тарілку викладіть листя салату, половинки помідорів, теплу печінку, яйця, посипте насінням. Полийте заправкою безпосередньо перед подачею.

Поради:

Яку печінку обрати: куряча — ніжна та швидко готується, яловича — поживніша, але потребує трохи довшого обсмажування.

Замість насіння можна додати горішки (волоські чи мигдаль).

Не готуйте заздалегідь. Теплі салати найсмачніші свіжими, коли печінка ще злегка тепла, а яйця — щойно очищені.

Цей салат легко стане вашим улюбленим — ідеальний як для легкого обіду в офісі, так і для романтичної вечері вдома.

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