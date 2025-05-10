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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Теплий салат із печінкою: простий та швидкий рецепт

Якщо ви шукаєте щось легке та водночас поживне й смачне, тоді цей теплий салат із печінкою — саме те, що вам потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Теплий салат із печінкою: простий та швидкий рецепт

Теплий салат із печінкою: простий та швидкий рецепт / © Credits

Це чудове поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, яєць і ароматної заправки робить страву збалансованою на смак і дуже привабливою для тих, хто цінує здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Як приготувати цю страву розповіли на сторінці mariiam_foodblog.

Інгредієнти

Основне

  • Куряча чи яловича печінка 200 г 

  • Яйця 2 шт.

  • Листя салату (рукола, мікс, айсберг — на вибір)

  • Помідори (чері чи сливки) 6–8 шт.

  • Суміш насіння (соняшник, гарбуз, кунжут) 1–2 ст. л

Для обсмажування

  • Борошно 3 ст. л

  • Сіль

  • Перець

  • Паприка

  • Сушений часник

  • Олія

Заправка

  • Соєвий соус 1 ст. л

  • Оливкова олія 2 ст. л

  • Апельсиновий сік 1 ст. л

  • Гірчиця у зернах 1 ч. л

Приготування

  1. Промийте печінку під холодною водою, приберіть плівки та судини.

  2. Наріжте її невеликими шматочками чи скибками.

  3. Посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції (наприклад, паприку чи орегано).

  4. Обваляйте кожен шматочок печінки у борошні зі спеціями.

  5. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.

  6. Обсмажуйте печінку на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки.

  7. Готову печінку викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.

  8. Відваріть 2 яйця (приблизно 8–9 хв після закипання).

  9. Обдайте холодною водою, очистьте та наріжте половинками чи скибками.

  10. У невеликій мисці змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік апельсина та гірчицю у зернах.

  11. Добре перемішайте виделкою чи вінчиком до емульгованої консистенції.

  12. За бажанням можете додати гостроти — покладіть трішки діжонської гірчиці чи краплю меду для солодкого балансу.

  13. У велику миску чи на сервірувальну тарілку викладіть листя салату, половинки помідорів, теплу печінку, яйця, посипте насінням.

  14. Полийте заправкою безпосередньо перед подачею.

Поради:

  • Яку печінку обрати: куряча — ніжна та швидко готується, яловича — поживніша, але потребує трохи довшого обсмажування.

  • Замість насіння можна додати горішки (волоські чи мигдаль).

  • Не готуйте заздалегідь. Теплі салати найсмачніші свіжими, коли печінка ще злегка тепла, а яйця — щойно очищені.

Цей салат легко стане вашим улюбленим — ідеальний як для легкого обіду в офісі, так і для романтичної вечері вдома.

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