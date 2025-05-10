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Теплий салат із печінкою: простий та швидкий рецепт
Якщо ви шукаєте щось легке та водночас поживне й смачне, тоді цей теплий салат із печінкою — саме те, що вам потрібно.
Це чудове поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, яєць і ароматної заправки робить страву збалансованою на смак і дуже привабливою для тих, хто цінує здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Як приготувати цю страву розповіли на сторінці mariiam_foodblog.
Інгредієнти
Основне
Куряча чи яловича печінка 200 г
Яйця 2 шт.
Листя салату (рукола, мікс, айсберг — на вибір)
Помідори (чері чи сливки) 6–8 шт.
Суміш насіння (соняшник, гарбуз, кунжут) 1–2 ст. л
Для обсмажування
Борошно 3 ст. л
Сіль
Перець
Паприка
Сушений часник
Олія
Заправка
Соєвий соус 1 ст. л
Оливкова олія 2 ст. л
Апельсиновий сік 1 ст. л
Гірчиця у зернах 1 ч. л
Приготування
Промийте печінку під холодною водою, приберіть плівки та судини.
Наріжте її невеликими шматочками чи скибками.
Посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції (наприклад, паприку чи орегано).
Обваляйте кожен шматочок печінки у борошні зі спеціями.
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.
Обсмажуйте печінку на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки.
Готову печінку викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.
Відваріть 2 яйця (приблизно 8–9 хв після закипання).
Обдайте холодною водою, очистьте та наріжте половинками чи скибками.
У невеликій мисці змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік апельсина та гірчицю у зернах.
Добре перемішайте виделкою чи вінчиком до емульгованої консистенції.
За бажанням можете додати гостроти — покладіть трішки діжонської гірчиці чи краплю меду для солодкого балансу.
У велику миску чи на сервірувальну тарілку викладіть листя салату, половинки помідорів, теплу печінку, яйця, посипте насінням.
Полийте заправкою безпосередньо перед подачею.
Поради:
Яку печінку обрати: куряча — ніжна та швидко готується, яловича — поживніша, але потребує трохи довшого обсмажування.
Замість насіння можна додати горішки (волоські чи мигдаль).
Не готуйте заздалегідь. Теплі салати найсмачніші свіжими, коли печінка ще злегка тепла, а яйця — щойно очищені.
Цей салат легко стане вашим улюбленим — ідеальний як для легкого обіду в офісі, так і для романтичної вечері вдома.