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Теплий салат із куркою, кабачком, солодким перцем і помідорами: незвичайний рецепт
М’ясо та овочі — це чудове поєднання для повноцінного обіду або вечері. Цей салат стане окрасою будь-якого святкового столу.
Обсмажене куряче філе, овочі, заправте запашною заправкою і подайте одразу, поки він не охолонув.
Інгредієнти:
куряче філе — 400 г;
кабачок — 1 шт. (невеликий);
перець болгарський — 1 шт.;
печериці — 6-8 шт.;
помідори чері — 7 шт.;
листя салата;
соєвий соус — 2 ст. л.;
перець чорний мелений;
олія — 3 ст. л.;
сіль.
Для заправки:
оливкова олія — 3 ст. л.;
лимонний сік — 2 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
гірчиця зерниста — 1,5 ч. л.;
кунжут.
Приготування:
Овочі вимийте, обсушіть паперовим рушником.
Кабачок наріжте великими кружальцями, потім кожне кружальце розріжте навпіл.
Перець очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте брусочками.
Печериці наріжте на дві чи чотири частини.
Помідори наріжте навпіл.
Листя салату порвіть руками на великі шматочки.
Для заправки з’єднайте оливкову олію, лимонний сік, мед, зернисту гірчицю, перемішайте.
Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте невеликими кубиками та викладіть у миску.
Посоліть, поперчіть, влийте соєвий соус, перемішайте і залиште маринуватися за кімнатної температури 15-20 хвилин.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте на сильному вогні куряче філе до золотистого кольору і викладіть на тарілку.
У цій сковороді обсмажте кабачок, гриби, болгарський перець 8-10 хвилин до готовності, щоб овочі залишилися цілими.
У миску викладіть куряче філе, обсмажені овочі, помідори, додайте заправку, посоліть та перемішайте.
Листя салату викладіть на тарілку, потім куряче філе з овочами і посипте кунжутом.
Поради:
Куряче філе можна приготувати будь-яким способом: посмажити, зварити чи запекти.
Овочі використовуйте на свій смак.