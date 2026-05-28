- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Тертий пиріг із ревенем і сметаною: рецепт корисної випічки
Тертий пиріг із ревенем — це корисна, проста в приготуванні випічка з пісочного тіста з кисло-солодкою начинкою.
Стебла ревеню можна купити на ринку або в магазині.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 300 г;
яйця курячі — 1 шт.;
цукор — 100 г;
вершкове масло — 200 г;
розпушувач — 1 ч. л.;
сіль — щіпка.
Для начинки:
ревінь — 600 г;
сметана — 180 г;
цукор — 2 ст л.;
кориця — 1 ч. л.
Приготування:
У просіяне борошно додайте цукор, розпушувач, сіль, натріть холодне вершкове масло і перетріть на дрібну крихту, вбийте яйце і замісіть тісто.
Розділіть його на дві частини — одну частину більшу, другу трохи меншу.
Меншу частину загорніть у харчову плівку і відправте в морозильну камеру, більшу частину викладіть у форму для запікання, розподіліть по дну форми, формуючи невеликі бортики, і поставте в холодильник.
Для начинки: ревінь очистьте, наріжте кубиками, викладіть у форму.
Сметану з цукром і корицею збийте вінчиком і акуратно розподіліть поверх ревеню. Тісто вийміть із морозильної камери і натріть зверху на велику тертку.
Випікайте заздалегідь у розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
Готовий пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.