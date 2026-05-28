Тертий пиріг із ревенем і сметаною: рецепт корисної випічки

Тертий пиріг із ревенем — це корисна, проста в приготуванні випічка з пісочного тіста з кисло-солодкою начинкою.

Стебла ревеню можна купити на ринку або в магазині.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 300 г;

  • яйця курячі — 1 шт.;

  • цукор — 100 г;

  • вершкове масло — 200 г;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • ревінь — 600 г;

  • сметана — 180 г;

  • цукор — 2 ст л.;

  • кориця — 1 ч. л.

Приготування:

  1. У просіяне борошно додайте цукор, розпушувач, сіль, натріть холодне вершкове масло і перетріть на дрібну крихту, вбийте яйце і замісіть тісто.

  2. Розділіть його на дві частини — одну частину більшу, другу трохи меншу.

  3. Меншу частину загорніть у харчову плівку і відправте в морозильну камеру, більшу частину викладіть у форму для запікання, розподіліть по дну форми, формуючи невеликі бортики, і поставте в холодильник.

  4. Для начинки: ревінь очистьте, наріжте кубиками, викладіть у форму.

  5. Сметану з цукром і корицею збийте вінчиком і акуратно розподіліть поверх ревеню. Тісто вийміть із морозильної камери і натріть зверху на велику тертку.

  6. Випікайте заздалегідь у розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

  • Готовий пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.

