Тертий пиріг із сиром: традиційний рецепт

Тісто виходить розсипчастим, пісочним, з ніжною сирною начинкою і хрумкою скоринкою.

Для тіста:

Для начинки:

Просійте в мисці борошно з розпушувачем, додайте цукор, сіль. Вершкове масло з морозильної камери натріть просто до цієї миски, періодично занурюючи його в борошно, до однорідної крихти. Викладіть до маси сметану, вбийте яйце і замісіть тісто.

Розділіть тісто на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Загорніть кожну в харчову плівку, більшу частину покладіть до холодильника на одну годину, другу, меншу — до морозильної камери на 30 хвилин.

Добре перемішайте сир, сметану, цукор і ванільний цукор.

Дістаньте з холодильника тісто, викладіть його до форми для запікання і розподіліть руками так, щоб вийшла основа з бортиками. На тісто викладіть сирну начинку рівним шаром.

Дістаньте з морозильної камери другу частину тіста та натріть його на крупну тертку поверх сирної начинки.