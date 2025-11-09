- Дата публікації
Тертий пиріг із сиром: традиційний рецепт
Якщо ви любите випічку з кисломолочним сиром, тоді цей рецепт для вас. Особливість приготування пирога в тому, що тісто не потрібно розкачувати, треба просто натерти його на тертці.
Тісто виходить розсипчастим, пісочним, з ніжною сирною начинкою і хрумкою скоринкою.
Інгредієнти
Для тіста:
борошно пшеничне — 270 г
масло вершкове — 150 г
сметана 15% — 3 ст. л.
яйце куряче — 1 шт.
цукор — 3 ст. л.
розпушувач — 1 ч. л.
сіль
Для начинки:
сир — 400 г
сметана — 3 ст. л.
цукор — 3 ст. л.
цукор ванільний — 10 г
Приготування
Просійте в мисці борошно з розпушувачем, додайте цукор, сіль. Вершкове масло з морозильної камери натріть просто до цієї миски, періодично занурюючи його в борошно, до однорідної крихти. Викладіть до маси сметану, вбийте яйце і замісіть тісто.
Розділіть тісто на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Загорніть кожну в харчову плівку, більшу частину покладіть до холодильника на одну годину, другу, меншу — до морозильної камери на 30 хвилин.
Добре перемішайте сир, сметану, цукор і ванільний цукор.
Дістаньте з холодильника тісто, викладіть його до форми для запікання і розподіліть руками так, щоб вийшла основа з бортиками. На тісто викладіть сирну начинку рівним шаром.
Дістаньте з морозильної камери другу частину тіста та натріть його на крупну тертку поверх сирної начинки.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг залиште трохи охолонути та виберіть його з форми.
Поради:
За бажанням пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Щоб начинка була ніжнішою, перебийте кисломолочний сир за допомогою блендера.