ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Тертий пиріг із сиром: традиційний рецепт

Якщо ви любите випічку з кисломолочним сиром, тоді цей рецепт для вас. Особливість приготування пирога в тому, що тісто не потрібно розкачувати, треба просто натерти його на тертці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Тертий пиріг із сиром

Тертий пиріг із сиром / © Credits

Тісто виходить розсипчастим, пісочним, з ніжною сирною начинкою і хрумкою скоринкою.

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 270 г

  • масло вершкове — 150 г

  • сметана 15% — 3 ст. л.

  • яйце куряче — 1 шт.

  • цукор — 3 ст. л.

  • розпушувач — 1 ч. л.

  • сіль

Для начинки:

  • сир — 400 г

  • сметана — 3 ст. л.

  • цукор — 3 ст. л.

  • цукор ванільний — 10 г

Приготування

  1. Просійте в мисці борошно з розпушувачем, додайте цукор, сіль. Вершкове масло з морозильної камери натріть просто до цієї миски, періодично занурюючи його в борошно, до однорідної крихти. Викладіть до маси сметану, вбийте яйце і замісіть тісто.

  2. Розділіть тісто на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Загорніть кожну в харчову плівку, більшу частину покладіть до холодильника на одну годину, другу, меншу — до морозильної камери на 30 хвилин.

  3. Добре перемішайте сир, сметану, цукор і ванільний цукор.

  4. Дістаньте з холодильника тісто, викладіть його до форми для запікання і розподіліть руками так, щоб вийшла основа з бортиками. На тісто викладіть сирну начинку рівним шаром.

  5. Дістаньте з морозильної камери другу частину тіста та натріть його на крупну тертку поверх сирної начинки.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг залиште трохи охолонути та виберіть його з форми.

Поради:

  1. За бажанням пиріг можна посипати цукровою пудрою.

  2. Щоб начинка була ніжнішою, перебийте кисломолочний сир за допомогою блендера.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie