Рецепт тирамісу: улюблений італійський десерт від Євгена Клопотенка

Цей десерт виходить дуже ніжним і повітряним завдяки дивовижному крему на основі сиру маскарпоне.

Тирамісу - класичний італійський десерт, який полюбився всьому світу. І я не виняток. Десерт дуже ніжний і повітряний завдяки дивовижному крему на основі сиру маскарпоне. Я вирішив трохи вдосконалити рецепт торта тирамісу, додавши в крем цедру лимона. Запевняю, так десерт стане ще більш ароматним і смачним. Обов'язково спробуйте!

До слова, тирамісу - не єдиний десерт, який можна зробити, використовуючи готову основу з тіста або бісквітів. Приготуйте заварний крем для Наполеона, змастіть готові коржі, куплені в супермаркеті, і зачекайте кілька годин, поки вони просочаться.

Час підготовки - 15 хв.

Час приготування - 20 хв.

Час на охолодження - 3 години

Інгредієнти:

маскарпоне - 500 г

кави (готовий) - 300 мл

ром (або коньяк) - 50 г

вершки (33%) - 500 мл

жовток - 8 шт.

цукор - 8 ст. л.

паличка бісквітного печива Савоярді - 200 г

лимон (цедра одного лимона) - 1 шт.

какао - 2 ст. л.

Приготування:

Заваріть каву, у вас повинно вийти приблизно 300-400 мл міцного напою. Процідіть і вилийте в одну ємність, залиште його охолодитися до кімнатної температури. Можна, звичайно, використовувати і розчинну, але з натуральною вийде смачніше.

Потім додайте до кави 50 г рому або коньяку, на ваш смак. Якщо хочете отримати ще більш ніжний алкогольний смак, використовуйте лікери типу "Бейліс". Щоб отримати автентичний смак тирамісу, вам знадобиться марсала, але знайти її можна далеко не в кожному супермаркеті.

Жовтки (8 шт.) відокремте від білків і помістіть в вогнетривку мисочку. Для приготування тирамісу нам знадобляться тільки жовтки, а з білків ви зможете приготувати чудовий білковий омлет на сніданок.

Додайте до жовтків 8 ст. л. цукру, поставте на парову баню і збивайте віночком, прогріваючи масу до 65 градусів. Коли яєчна суміш стане більш білою і однорідною - це буде означати, що вона пройшла необхідну термообробку. Зніміть масу з парової бані і дайте охолонути.

Холодні вершки (500 мл, 33% жирності) перелийте в миску і збийте міксером до стійких піків. Не всі вершки збиваються досить добре, і може трапитися так, що вони взагалі не зіб'ються. Тому завжди купуйте спеціальні кулінарні вершки з максимальною жирністю і перед збивання зберігайте їх у холодильнику.

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У великій ємності з'єднайте збиті вершки, яйця з цукром і сиром маскарпоне (500 г). Дуже акуратно перемішайте силіконовою лопаткою, поки маса не стане однорідною.

На дрібній тертці натріть цедру одного лимона і ще раз акуратно перемішайте. Пам'ятайте, що чим тонший шар цедри, тим краще. Якщо ви знімите занадто товстий шар з білим прошарком, цедра буде гірчити і зіпсує смак десерту.

На дно великої форми для випікання викладіть чверть обсягу крему.

Печиво савоярді (200 г) умочіть у каву з ромом і покладіть рівним рядком на крем. Не потрібно довго його тримати в каві - достатньо однієї секунди. В іншому разі ваш десерт просто "попливе".

Покрийте печиво шаром крему і потім викладіть другий шар печива. Таким чином наповніть форму з десертом ще одним шаром. Останнім шаром повинен бути крем.

Приберіть ємність з десертом у холодильник мінімум на 3 години, він повинен настоятися, просочитися і трохи загуснути.

Перед подаванням посипте десерт какао (2 ст. л.), Але якщо ви не любите гіркуватий смак какао, можна цей пункт пропустити.

Готувати - це просто!

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