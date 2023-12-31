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Тістечка "Шишки" з 3-х інгредієнтів до новорічного столу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
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Тістечка "Шишки" з 3-х інгредієнтів до новорічного столу

Тістечка "Шишки" / Фото: Credits

Лише 3 інгредієнта, трішки часу і у вас готові тістечка для святкового столу.

Кулінарна блогерка Валерія Велігура поділилася на своїй сторінці Instagram рецептом оригінального десерту, який точно здивує ваших друзів та рідних.

Інгредієнти (на 4-6 шт.):

  • 180 г будь-якого шоколадного печива або бісквіта
  • 100-150 г крем-сиру
  • приглизно 40 г шоколадних кукурудзяних пластівців

Приготування:

Шоколадне печиво подрібніть до стану крихти.

Додайте крем-сир та перемішайте до утворення еластичної маси.

Надайте масі форму шишок и задекоруйте шоколадними пластівцями.

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Дата публікації
Перегляди
326
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