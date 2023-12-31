Тістечка "Шишки" з 3-х інгредієнтів до новорічного столу

Лише 3 інгредієнта, трішки часу і у вас готові тістечка для святкового столу.
Кулінарна блогерка Валерія Велігура поділилася на своїй сторінці Instagram рецептом оригінального десерту, який точно здивує ваших друзів та рідних.
Інгредієнти (на 4-6 шт.):
- 180 г будь-якого шоколадного печива або бісквіта
- 100-150 г крем-сиру
- приглизно 40 г шоколадних кукурудзяних пластівців
Приготування:
Шоколадне печиво подрібніть до стану крихти.
Додайте крем-сир та перемішайте до утворення еластичної маси.
Надайте масі форму шишок и задекоруйте шоколадними пластівцями.
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