Пиріжки з сирного тіста з яблуками: незвичайний рецепт

Особливість приготування пиріжків у тому, що вони готуються на основі кисломолочного сиру без дріжджів, а яблука для начинки обсмажуються на вершковому маслі з додаванням цукру та кориці.
Це дуже швидкий рецепт пиріжків з яблуками, на який вам знадобиться лише 30 хвилин. Порадуйте себе та своїх близьких домашньою ароматною випічкою.
Інгредієнти
Для тіста:
- сир кисломолочний – 200 г
- борошно пшеничне – 200 г
- яйце куряче – 1 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- олія – 50 мл
- сіль – щіпка
- цукор ванільний
Для начинки:
- яблука – 400 г
- масло вершкове – 15 г
- цукор – 4 ст. л.
- кориця – 1 ч. л.
- пудра цукрова – для посипання
Приготування
- В мисці з'єднайте сир, яйце, цукор, олію, ванільний цукор, сіль, перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем, замісіть м'яке тісто та розділіть його на 10 частин, кожну з яких скачайте в кульку, викладіть на присипану мукою обробну дошку та накрийте плівкою.
- Для начинки яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте їх дрібними кубиками. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор та обсмажте суміш на середньому вогні до золотавого кольору. Потім додайте яблука й корицю та обсмажте ще, помішуючи до м'якості і бурштинового кольору яблук. Остудіть.
- На робочій поверхні, трохи присипаній борошном, розкачайте злегка кожку кульку тіста, викладіть на нього яблучну начинку, сформуйте пиріжок та покладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотавого кольору.
- Готові пиріжки присипте цукровою пудрою.
Поради:
- Кисломолочний сир використовуйте будь-який.
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