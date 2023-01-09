Тістечка з сирною начинкою: рецепт ідеальної закуски

Найкраще як начинку використовувати сир брі. Але ви можете замінити його будь-яким іншим вашим улюбленим вершковим сиром.
Ці невеликі пиріжки з начинкою з м'якого сиру вийдуть дуже смачними і красивими, якщо ви будете суворо дотримуватися наших рекомендацій щодо приготування топінгу.
Складники:
- борошно — 4 склянки
- цукор — 2 столові ложки
- сухі дріжджі — 2 чайні ложки
- сіль — півтори чайні ложки
- розтоплене вершкове масло — 3 столові ложки
- сир брі (або будь-який інший м'який) — 170 г
Для топінгу
- вода — 8 склянок
- сода — половина склянки
- яйце — 1 шт.
- вода — 1 ст. л.
- велика сіль, за потребою
Приготування
Змішайте борошно із цукром, дріжджами та сіллю протягом 15–20 секунд. Додайте склянку або трохи більше теплої води і розтоплене вершкове масло, перемішайте міксером на низькій швидкості протягом 3 хвилин.
Збільште швидкість до середньої та перемішуйте ще 4 хвилини. Перекладіть тісто в злегка змащену маслом миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Дайте тісту піднятися, доки воно не збільшиться майже вдвічі, приблизно на 1-1,5 години.
Розділіть тісто на 40 рівних частин. Розділіть брі на 40 частин (вони мають бути невеликими, приблизно по 1 чайній ложці кожна).
Притисніть кожен шматок тіста і покладіть у центр шматочок брі. Поверніть тісто навколо нього і добре защипніть, щоб запечатати з усіх боків.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть два дека пергаментним папером.
Приготуйте топінг
Змішайте 8 чашок води та харчову соду у великій каструлі та нагрійте на середньому вогні, поки сода повністю не розчиниться.
Занурте кожен пиріжок у воду з харчовою содою приблизно на 30 секунд. Перекладіть кренделі на підготовлені листи швом донизу.
У невеликій мисці збийте яйце з 1 столовою ложкою води. Рясно змастіть кожен шматочок яєчною сумішшю, а потім посипте великою сіллю.
Запікайте, доки пиріжки не стануть золотисто-коричневими, від 15 до 18 хвилин. Дайте охолонути щонайменше 10 хвилин і подавайте теплими.
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