Ткемалі: рецепт популярного соусу грузинської кухні

Ткемалі - один з найпростіших і найцікавіших соусів, який можна приготувати за годину.

На сторінці Буде смачно разом показали як швидко приготувати грузинський соус зі слив ткемалі, який можна закрити у банки на зиму.

Інгредієнти Сливи 1 кг Цукор 100 г Сіль 1 ст.л Часник 5 зубчиків Перець гіркий (маленький) 1 шт. Хмелі-сунелі 1 ст.л М'ята Петрушка Базилік Оцет 1 ст.л Вода 40 мл

Приготування:

Сливи вимити, вийняти кісточки та покласти у каструлю;

В каструлю зі сливами налити воду, додати цукор, сіль і поставити її на вогонь;

Варити близько 20 хвилин періодично помішуючи, до повного розварювання слив;

Додайте у соус, часник, гіркий перець, хмелі-сунелі, зелень і все перемішайте ;

Поверніть каструлю з ткемалі на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні та варіть 20 хвилин помішуючи.

Потім переблендеріть соус, щоб маса стала однорідною;

Додайте 1 ст. л оцту і прокип'ятіть на середньому вогні ще 10 хвилин;

Розлити соус в простерилізовані банки та хай вони охолонуть;

Поставте соус в прохолодне місце для зберігання.

Порада:

Щойно соус стане густішати, потрібно зменшити вогонь.

Смачного!

Соус можна подавати до риби, м'яса та птиці.

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