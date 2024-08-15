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Ткемалі: рецепт популярного соусу грузинської кухні

Ткемалі: рецепт популярного соусу грузинської кухні

Ткемалі - популярний грузинський соус / Фото: Credits

Ткемалі - один з найпростіших і найцікавіших соусів, який можна приготувати за годину.

На сторінці Буде смачно разом показали як швидко приготувати грузинський соус зі слив ткемалі, який можна закрити у банки на зиму.

Інгредієнти

Сливи
1 кг
Цукор
100 г
Сіль
1 ст.л
Часник 
5 зубчиків
Перець гіркий (маленький)
1 шт.
Хмелі-сунелі
1 ст.л
М'ята
Петрушка
Базилік
Оцет
1 ст.л
Вода 
40 мл

Приготування:

  • Сливи вимити, вийняти кісточки та покласти у каструлю;
  • В каструлю зі сливами налити воду, додати цукор, сіль і поставити її на вогонь;
  • Варити близько 20 хвилин періодично помішуючи, до повного розварювання слив;
  • Додайте у соус, часник, гіркий перець, хмелі-сунелі, зелень і все перемішайте ;
  • Поверніть каструлю з ткемалі на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні та варіть 20 хвилин помішуючи.
  • Потім переблендеріть соус, щоб маса стала однорідною;
  • Додайте 1 ст. л оцту і прокип'ятіть на середньому вогні ще 10 хвилин;
  • Розлити соус в простерилізовані банки та хай вони охолонуть;
  • Поставте соус в прохолодне місце для зберігання.

Порада:

Щойно соус стане густішати, потрібно зменшити вогонь.

Смачного!

@bude_smachno_razom Ткемалі - це один з найпростіших і найцікавіших соусів, які можна приготувати максимум за годину Приготуйте ткемалі за моїм рецептом і ви не пошкодуєте. ️ Вам знадобиться • сливи -1 кг • цукор -100 грм • сіль -1 ст.л • часник - 5 зубчиків • перець гіркий -1 шт (маленький) • хмелі-сунелі -1 ст.л • м'ята, петрушка, базилік -50грм • оцет -1 ст.л • вода - 40 мл Приготування ️ • Сливи вимити і вийняти кісточки. В каструлю зі сливами наливаємо воду, цукор, сіль і ставимо каструлю на вогонь. Варимо близько 20 хвилин періодично помішуючи. Варимо до повного розварювання слив. • Добавте в соус, часник, гіркий перець , хмелі-сунелі, зелень. Перемішайте. Поверніть каструлю з ткемалі на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть 20 хвилин , періодично помішуючи. • Перетерти сливи блендером, щоб маса була однорідною .В соус зі слив добавить 1 ст. л оцту і необхідно прокип'ятити на середньому вогні 10 хвилин. Розлити його в простерилізовані банки .Дати банкам охолонути, потім прибрати соус на зберігання в прохолодне місце. Смачного Щойно соус стане густішати, то почне "стріляти", тому потрібно бути акуратними і зменшити вогонь . #кетчуп#соус#соусткемалі#соуссливи#консервація#сливи#рецепт#грузинськакухня ♬ оригінальний звук - Буде смачно разом

Соус можна подавати до риби, м'яса та птиці.

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