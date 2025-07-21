Томатна паста з мітболами: рецепт смачної страви / © Credits

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Чи існує щось затишніше, ніж тарілка теплої пасти, щедро посипаної сиром, з ніжними м’ясними кульками у густому томатному соусі. Італійці давно знають, що це не просто страва, це атмосфера дому, вечір під келих червоного вина, гарний настрій та задоволені обличчя за столом.

Кухар Eric Lahuerta поділився своїм авторським рецептом пасти з мітболами (м’ясними кульками), а ми трохи адаптували його для української кухні.

Інгредієнти

Для мітболів

Яловичий фарш 500 г

Свинячий фарш 500 г

Білий хліб 2 шматочки

Молоко 50 мл

Яйця 1 шт.

Сіль

Перець

Для томатного соусу

Цибуля 3 шт.

Томатна паста 1 ст. л

Подрібнені томати 500 г

Оливкова олія

Сіль

Перець

Додатково

Паста (спагеті, макарони)

Моцарела 100 г

Твердий сир

Сухий орегано

Приготування

Крок 1. Приготуйте мітболи

Білий хліб замочіть у молоці на кілька хвилин. У великій мисці змішайте яловичий та свинячий фарш, яйце, сіль, перець і відтиснутий хліб. Добре вимісіть масу руками до однорідності. Сформуйте невеликі кульки (розміром з волоський горіх). Обсмажте мітболи до золотистої скоринки на пательні з оливковою олією. Вийміть та відкласти.

Крок 2. Відваріть томатний соус

Цибулю дрібно нарізати. На середньому вогні у глибокій каструлі чи сотейнику пасеруйте її на оливковій олії до м’якості близько 30 хв. Вона має стати солодкуватою та карамелізованою. Додайте томатну пасту, перемішайте та обсмажте ще хвилину. Влийте подрібнені томати, зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте 15–20 хв до загустіння. Додайте мітболи у соус, перемішайте, тушкуйте ще 5 хв.

Крок 3. Приготуйте пасту

Паралельно з соусом зваріть пасту до стану аль денте (тобто не повністю м’яку, а з легкою пружністю). Злийте воду, залиште трохи (пів склянки) для регулювання густини соусу. Додайте пасту до мітболів у соусі, перемішайте. Можете влити трішки води від варіння, це зробить соус шовковистішим. Додайте терту моцарелу та сухий орегано, знову перемішайте.

Крок 4. Запікайте до досконалості

Викладіть пасту з мітболами у форму для запікання. Посипте тертим пармезаном або іншим улюбленим твердим сиром. Запікайте у духовці за 200°C 5–10 хв до золотистої сирної скоринки.

Подавайте гарячою, щедро посипте ще порцією сиру та свіжим базиліком або зеленню. Ідеально поєднується з келихом червоного сухого вина чи бокалом лимонаду.

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Паста з мітболами — це ідеальна вечеря, яку ви даруєте близьким. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і максимум смаку. Варто приготувати хоч раз, щоб додати цей рецепт у свою кулінарну золоту колекцію.