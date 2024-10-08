Томатний соус: швидкий рецепт смачного додатку до страви

Ніщо не зрівняється зі смаком домашнього томатного соусу, особливо якщо ним щедро полити порцію пасти чи намазати піцу.

Фудблогерка Giulia Ardizzone поділилася простим і смачним рецептом, який стане чудовим доповненням до ваших улюблених страв.

Інгредієнти Помідори 1 кг Оливкова олія 2 ст. л Цибуля 1 шт. Сіль 1 ч. л Листя базиліка

Приготування:

Замочіть помідори в мисці чи каструлі з гарячою водою приблизно на 5 хвилин, щоб можна було зняти шкірку;

Очищені помідори наріжте шматочками;

У пательні розігрійте кілька столових ложок оливкової олії на середньому вогні та обсмажте дрібно нарізану цибулю, поки вона не стане м’якою та прозорою. Це приблизно 5 хвилин;

Додайте нарізані помідори у пательню з цибулею та перемішайте;

Додайте дрібку солі;

Дайте суміші прокипіти на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин. Періодично помішуйте її, поки помідори не втратять форму та соус не загусне.

Поради:

Якщо ви віддаєте перевагу більш однорідному соусу, використайте ручний блендер, щоб змішати все;

Після змішування додайте кілька подрібнених листочків базиліка.

Цей дійсно універсальний та смачний домашній томатний соус

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