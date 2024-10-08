Томатний соус: швидкий рецепт смачного додатку до страви

Ніщо не зрівняється зі смаком домашнього томатного соусу, особливо якщо ним щедро полити порцію пасти чи намазати піцу.
Фудблогерка Giulia Ardizzone поділилася простим і смачним рецептом, який стане чудовим доповненням до ваших улюблених страв.
Інгредієнти
- Помідори
- 1 кг
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Цибуля
- 1 шт.
- Сіль
- 1 ч. л
- Листя базиліка
Приготування:
- Замочіть помідори в мисці чи каструлі з гарячою водою приблизно на 5 хвилин, щоб можна було зняти шкірку;
- Очищені помідори наріжте шматочками;
- У пательні розігрійте кілька столових ложок оливкової олії на середньому вогні та обсмажте дрібно нарізану цибулю, поки вона не стане м’якою та прозорою. Це приблизно 5 хвилин;
- Додайте нарізані помідори у пательню з цибулею та перемішайте;
- Додайте дрібку солі;
- Дайте суміші прокипіти на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин. Періодично помішуйте її, поки помідори не втратять форму та соус не загусне.
Поради:
- Якщо ви віддаєте перевагу більш однорідному соусу, використайте ручний блендер, щоб змішати все;
- Після змішування додайте кілька подрібнених листочків базиліка.
Цей дійсно універсальний та смачний домашній томатний соус
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