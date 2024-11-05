Томатний тост: рецепт ароматної закуски

Цей простий рецепт — справжнє свято італійської кухні, яке легко приготувати вдома.
На сторінці Geri's Kitchen поділилися рецептом тостів із помідорами, часником та Рикотою — саме тим, що об’єднує насичені аромати італійської кухні з легкістю приготування. Цей тост ідеальний для сніданку, швидкого обіду чи навіть легкої вечері в середземноморському стилі.
Інгредієнти
- Помідори чері
- Часник
- 3 зубчики
- Оливкова олія
- Сіль
- Багет
- Сир Рикота
- Свіже листя базиліка
Приготування:
- У форму для випікання покладіть помідори та часник, полийте оливковою олією та додайте дрібку солі. Перемішайте та поставте в розігріту до 180°C духовку приблизно на 15-20 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Вийміть і відкладіть.
- Приправте оливковою олією внутрішню частину багета та підсмажте його на розпеченій пательні.
- Покладіть на багет Рикоту та ложкою викладіть помідори.
- Полийте трохи томатним соком з пательні.
- Прикрасьте свіжим базиліком і насолоджуйтесь.
Поради:
- Якщо бажаєте надати більш насиченого смаку, додайте кілька крапель бальзамічного оцту чи вершкового крему, що також підкреслить солодкість помідорів.
- Вибір стиглих, ароматних помідорів — це запорука успіху цієї страви, тож звертайте увагу на їхню якість.
@geris.kitchen Tomato, Garlic and Ricotta Toast Ingredients: 1 packet cherry tomatoes 3 garlic cloves Olive oil (measure with your heart) Pinch of Salt 1/2 baguette cut into two length ways Ricotta Cheese Fresh Basil leaves Method: 1)to a small glass baking dish or pan that is oven proof, add the tomatoes minced garlic olive oil and salt. Mix and place in oven at 180c for around 15-20mins until tomato’s soft. 2) remove and set aside. Drizzle olive oil on inside of bread and toast in a hot pan. 3) spread on the ricotta as much or as little as you like and spoon on the tomatoes. Drizzles over some of the tomato juices from the pan. 4) garnish with fresh basil and enjoy #italianfood #italian #italiangirl #tomato #cherrytomato #garlicbread #garlicgirl #garliclover #crostini #bruschetta#fyp #foryoupage #fypシ゚viral #tiktokitalia ♬ I Wanted to Leave - SYML
Іноді хочеться чогось простого, але неймовірно смачного, що нагадує про середземноморське літо та сонячну Італію, тож ці тости — саме те, що вам потрібно.
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