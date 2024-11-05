Томатний тост: рецепт ароматної закуски

На сторінці Geri's Kitchen поділилися рецептом тостів із помідорами, часником та Рикотою — саме тим, що об’єднує насичені аромати італійської кухні з легкістю приготування. Цей тост ідеальний для сніданку, швидкого обіду чи навіть легкої вечері в середземноморському стилі.

Інгредієнти Помідори чері Часник 3 зубчики Оливкова олія Сіль Багет Сир Рикота Свіже листя базиліка

Приготування:

У форму для випікання покладіть помідори та часник, полийте оливковою олією та додайте дрібку солі. Перемішайте та поставте в розігріту до 180°C духовку приблизно на 15-20 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Вийміть і відкладіть. Приправте оливковою олією внутрішню частину багета та підсмажте його на розпеченій пательні. Покладіть на багет Рикоту та ложкою викладіть помідори. Полийте трохи томатним соком з пательні. Прикрасьте свіжим базиліком і насолоджуйтесь.

Поради:

Якщо бажаєте надати більш насиченого смаку, додайте кілька крапель бальзамічного оцту чи вершкового крему, що також підкреслить солодкість помідорів.

Вибір стиглих, ароматних помідорів — це запорука успіху цієї страви, тож звертайте увагу на їхню якість.

Іноді хочеться чогось простого, але неймовірно смачного, що нагадує про середземноморське літо та сонячну Італію, тож ці тости — саме те, що вам потрібно.

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