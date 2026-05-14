Рецепти
124
1 хв

Томатний суп із локшиною — простий рецепт смачної страви

Цей турецький овочевий суп із дрібною вермішеллю часто називають справжнім «вітамінним вибухом».

Станіслава Бондаренко
45 хвилин
70 ккал
Томатний суп із локшиною / tiktok.com/@aytens__kitchen

Рецепт цього супу з’явився на сторінці Aytens Kitchen і швидко став улюбленим серед шанувальників простих, але насичених смаком страв. Цей домашній овочевий суп поєднує овочі, спеції та ніжну вермішель. Його особливість — у кремовій текстурі після подрібнення овочів та легкій пряності, яку можна регулювати за власним смаком.

Інгредієнти

олія
вершкове масло
цибуля
картопля
помідори
морква
часник
чорний перець
мелений червоний перець
сіль
м’ята
петрушка
тонка вермішель
вода
Приготування

  1. Усі овочі нарізаються великими шматками.

  2. У каструлі розігріваються рослинна олія і вершкове масло.

  3. До них додаються овочі, які злегка обсмажуються протягом кількох хвилин.

  4. Потім додаються вода та спеції.

  5. Овочі варяться до повної м’якості.

  6. Після приготування вони подрібнюються блендером до однорідної консистенції.

  7. До пюреподібної основи додається тонка вермішель. Вона вариться до м’якості та поступово загущує суп.

  8. Наприкінці додаються м’ята й петрушка. За бажанням суп можна доповнити лимонним соком і гострим перцем.

Це більше, ніж просто овочевий суп, це приклад того, як з простих інгредієнтів можна створити страву, яка дарує комфорт і тепло.

