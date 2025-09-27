Томатний суп із сирним сендвічем: рецепт смачного обіду

Томатний суп із сирним сендвічем instagram.comfoodiedasha / © Instagram

Цей дует — не лише про смак, а й про комфорт, ніжний, злегка солодкуватий суп і хрусткий тост із тягучим сиром створюють ідеальний баланс. Фудблогерка Dasha Dashkevich поділилася улюбленим рецептом томатного супу.

Томатний суп багатий на вітаміни A, C і K, а також антиоксидант лікопін, який допомагає боротися зі старінням клітин. А ще він дуже легкий у приготуванні, все, що вам знадобиться — духовка, блендер і кілька простих інгредієнтів.

Інгредієнти

Суп

Помідори 800 г

Болгарський перець (солодкий) 2 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 1 головка

В’ялені помідори 4–5 шт.

Оливкова олія 3–4 ст. л

Овочевий чи курячий бульйон 700 мл

Сендвіч

Хліб 8 скибочок

Вершкове масло

Сир (чедер, гауда чи моцарела)

Вершки 10 мл

Свіжий базилік

Сіль

Перець

Приготування

Нагрійте духовку до 200 °C. Помідори, перець і цибулю наріжте четвертинками. Викладіть на деко, збризніть оливковою олією. Часник загорніть у фольгу та теж покладіть на деко. Запікайте 30–40 хв до м’якості. Перекладіть запечені овочі у каструлю, видавіть запечений часник, додайте в’ялені помідори. Залийте бульйоном і перебийте все блендером до однорідної текстури. Поставте на малий вогонь і тушкуйте 10–15 хв. Додайте сіль і перець до свого смаку. Змастіть хліб маслом із двох боків. На внутрішній бік покладіть сир. Складіть скибочки парами та підсмажте на сухій сковороді під кришкою, щоб сир розплавився, а скоринка стала хрусткою. Налийте суп у глибокі тарілки. Додайте трохи вершків тонкою цівкою, прикрасьте листям базиліку та шматочками в’ялених томатів. Подайте гарячими із сендвічами.

Поради

Якщо любите ніжніший смак, перед запіканням додайте до овочів моркву. Вона дасть легку солодкість.

Для насиченішого аромату використовуйте курячий бульйон, а для легшої версії — овочевий.

Сир можна комбінувати: чеддер дає гостроту, моцарела — ніжність, гауда — вершковий присмак.

Ця страва поєднує простоту та ресторанний рівень подачі. Суп забезпечує організм антиоксидантами та вітамінами, а сендвіч додає ситності. Це універсальне меню, яке підходить для сімейного обіду, посиденьок із друзями чи навіть романтичної вечері при свічках.