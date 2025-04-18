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Томатний суп із куркою квасолею та овочами: рецепт корисної страви
Приготуйте на обід дуже смачний, наваристий суп із куркою, квасолею та овочами.
Для супу знадобляться: будь-яка — консервована чи суха — квасоля, куряче філе, овочі та спеції, які додадуть супу насичений смак та аромат.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- картопля
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- квасоля консервована в томатному соусі
- 1 банка
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 1200 мл
- олія
- 2 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Овочі помийте, очистьте. Цибулю, моркву, картоплю наріжте невеликими кубиками, часник дрібно подрібніть.
Куряче філе помийте та наріжте на середні шматочки.
У каструлі розігрійте олію і обсмажте м’ясо до трохи золотистої скоринки.
Додайте до м’яса цибулю, моркву і обсмажте 2-3 хвилини, потім викладіть часник, картоплю і залийте гарячою водою.
Після закипання варіть 10-15 хвилин.
Додайте квасолю разом із соусом, томатну пасту, паприку, перець чорний мелений, лавровий лист та сіль.
Варіть під закритою кришкою на середньому вогні 5 хвилин.
Поради:
У кожну тарілку перед подаванням за бажанням додайте подрібнену зелень.
Воду можна замінити на бульйон.