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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Томатний суп із куркою квасолею та овочами: рецепт корисної страви

Приготуйте на обід дуже смачний, наваристий суп із куркою, квасолею та овочами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
40 ккал
Томатний суп з куркою квасолею та овочами

Томатний суп з куркою квасолею та овочами / © Credits

Для супу знадобляться: будь-яка — консервована чи суха — квасоля, куряче філе, овочі та спеції, які додадуть супу насичений смак та аромат.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
картопля
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
квасоля консервована в томатному соусі
1 банка
томатна паста
1 ст. л.
вода
1200 мл
олія
2 ст. л.
паприка мелена
1 ч. л.
лавровий лист
2 шт.
перець чорний мелений
сіль

  1. Овочі помийте, очистьте. Цибулю, моркву, картоплю наріжте невеликими кубиками, часник дрібно подрібніть.

  2. Куряче філе помийте та наріжте на середні шматочки.

  3. У каструлі розігрійте олію і обсмажте м’ясо до трохи золотистої скоринки.

  4. Додайте до м’яса цибулю, моркву і обсмажте 2-3 хвилини, потім викладіть часник, картоплю і залийте гарячою водою.

  5. Після закипання варіть 10-15 хвилин.

  6. Додайте квасолю разом із соусом, томатну пасту, паприку, перець чорний мелений, лавровий лист та сіль.

  7. Варіть під закритою кришкою на середньому вогні 5 хвилин.

Поради:

  • У кожну тарілку перед подаванням за бажанням додайте подрібнену зелень.

  • Воду можна замінити на бульйон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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