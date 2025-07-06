Томлена баранина, яка тане у роті: рецепт розкішної страви

Томлена баранина, яка тане у роті / © Credits

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Цей рецепт ідеально підійде для святкової вечері, недільного обіду чи особливої зустрічі. Готувати баранину не складно та як це зробити розповіла фудблогерка Meliz Berg.

Інгредієнти Бараняча нога чи лопатка 1,5 кг Оливкова олія 2–3 ст. л Сіль Чорний перець Цибуля ріпчаста 2 шт. Часник 1 головка Свіжий чебрець Лавровий лист 2–3 шт. Свіжий розмарин 2–3 гілочки Курячий бульйон 500 мл

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C з конвекцією (220°C у звичайному режимі). Добре змастіть шматок баранини оливковою олією. Щедро приправте сіллю та меленим чорним перцем з усіх боків, включаючи нижню частину. У вогнетривку форму викладіть «подушку» з цибулі, часнику, лаврового листя, розмарину та чебрецю. Збризніть овочі олією. Покладіть баранину зверху на овочеву основу. Запікайте 30 хв без накриття — це дасть золотисту скоринку. Вийміть форму, обережно додайте 500 мл гарячого курячого бульйону. Щільно накрийте форму фольгою чи кришкою. Зменште температуру до 160°C з конвекцією (180°C без неї) і томіть 4 години. Не відкривайте духовку, не поливайте м’ясо — дайте мʼясу спокій. Після 4 годин зніміть фольгу та готуйте ще 30 хв без накриття, щоб утворилася апетитна скоринка. Дістаньте м’ясо з духовки, накрийте фольгою та залиште відпочивати на 30 хв. Це дасть м’ясу «перерозподілити» соки — страва буде ще соковитішою.

Подача

Традиційно: з картопляним пюре, запеченими овочами чи булгуром.

Східний акцент: з рисом, хумусом, м’ятним йогуртом і лавашем.

Ніжно та легко: з овочевим салатом, зеленим горошком та соусом із м’яти.

Поради

Якщо немає курячого бульйону — замініть на овочевий чи додайте воду з ложкою вершкового масла.

М’ясо після приготування можна легко розділити на волокна — ідеально для подачі на бутербродах або у лаваші.

Залишки баранини чудово зберігаються у холодильнику 3–4 дні чи їх можна заморозити.

Цей рецепт — справжній гастрономічний релакс. Ви витрачаєте мінімум зусиль, а отримуєте страву ресторанного рівня. Ідеально для вихідного, коли хочеться потішити себе та близьких.