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Томлена баранина, яка тане у роті: рецепт розкішної страви
Якщо ви хочете приготувати апетитний шматок баранини, але не знаєте, як найкраще це зробити, пропонуємо безпрограшний рецепт томленої баранини у бульйоні — м’ясо буде настільки ніжним, що легко розпадатиметься та відділятиметься від кістки, а її аромат зведе з розуму всю родину.
Цей рецепт ідеально підійде для святкової вечері, недільного обіду чи особливої зустрічі. Готувати баранину не складно та як це зробити розповіла фудблогерка Meliz Berg.
Інгредієнти
- Бараняча нога чи лопатка
- 1,5 кг
- Оливкова олія
- 2–3 ст. л
- Сіль
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- Чорний перець
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- Цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- Часник
- 1 головка
- Свіжий чебрець
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- Лавровий лист
- 2–3 шт.
- Свіжий розмарин
- 2–3 гілочки
- Курячий бульйон
- 500 мл
Приготування
Розігрійте духовку до 200°C з конвекцією (220°C у звичайному режимі).
Добре змастіть шматок баранини оливковою олією.
Щедро приправте сіллю та меленим чорним перцем з усіх боків, включаючи нижню частину.
У вогнетривку форму викладіть «подушку» з цибулі, часнику, лаврового листя, розмарину та чебрецю. Збризніть овочі олією.
Покладіть баранину зверху на овочеву основу.
Запікайте 30 хв без накриття — це дасть золотисту скоринку.
Вийміть форму, обережно додайте 500 мл гарячого курячого бульйону.
Щільно накрийте форму фольгою чи кришкою.
Зменште температуру до 160°C з конвекцією (180°C без неї) і томіть 4 години.
Не відкривайте духовку, не поливайте м’ясо — дайте мʼясу спокій.
Після 4 годин зніміть фольгу та готуйте ще 30 хв без накриття, щоб утворилася апетитна скоринка.
Дістаньте м’ясо з духовки, накрийте фольгою та залиште відпочивати на 30 хв. Це дасть м’ясу «перерозподілити» соки — страва буде ще соковитішою.
Подача
Традиційно: з картопляним пюре, запеченими овочами чи булгуром.
Східний акцент: з рисом, хумусом, м’ятним йогуртом і лавашем.
Ніжно та легко: з овочевим салатом, зеленим горошком та соусом із м’яти.
Поради
Якщо немає курячого бульйону — замініть на овочевий чи додайте воду з ложкою вершкового масла.
М’ясо після приготування можна легко розділити на волокна — ідеально для подачі на бутербродах або у лаваші.
Залишки баранини чудово зберігаються у холодильнику 3–4 дні чи їх можна заморозити.
Цей рецепт — справжній гастрономічний релакс. Ви витрачаєте мінімум зусиль, а отримуєте страву ресторанного рівня. Ідеально для вихідного, коли хочеться потішити себе та близьких.