Топ-3 італійські рецепти, які перетворять звичайну вечерю на маленьке гастрономічне свято

Паста / © Associated Press

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Є страви, які ніколи не виходять із моди, паста — безумовно, одна з них. Вона рятує після насиченого робочого дня, збирає родину за одним столом і дарує те саме відчуття домашнього затишку, якого іноді так бракує.

Проте навіть найвідданіші шанувальники італійської кухні часом втомлюються від однакового меню. Саме тому видання Woman&Home вирішило переосмислити три знайомі рецепти та додати їм несподіваних акцентів.

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Спагеті по-апулійськи з хрусткою скоринкою

Спагеті по-апулійськи / © Credits

Ця страва має цікаву історію, бо походить із регіону Апулія, а її створення повертає нас у 1967 рік до шеф-кухаря Енцо Франкавілло. За легендою, перші гості настільки здивувалися гостроті страви, що жартома назвали кухаря «вбивцею». Так і закріпилася назва, яка сьогодні привертає увагу гурманів у всьому світі, бо страву ще називають спагеті-вбивця.

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Головний секрет — незвичайний спосіб приготування. Спагеті не відварюють окремо, а готують безпосередньо на пательні у томатному соусі та поступово додають рідину. Макарони підсмажуються, карамелізуються та набувають апетитного хрусту.

Інгредієнти

спагеті — 400 г

томатна паста — 100 г

часник — 4 зубчики

пластівці чилі — 1 ч. л

оливкова олія — 4 ст. л

панірувальні сухарі — 75 г

пармезан — 50 г

базилік — 1 невеликий пучок

окріп — 1 л

сіль

Приготування

Розігрійте глибоку широку сковороду з половиною оливкової олії. Всипте панірувальні сухарі та обсмажуйте 4–5 хв до золотистого кольору. Додайте натертий пармезан, перемішайте та готуйте ще 1–2 хв. Перекладіть крихти на тарілку та залиште охолоджуватися. У жаростійкому глечику змішайте томатну пасту з 1 л окропу та 1 ч. л солі. У тій самій сковороді розігрійте решту оливкової олії. Додайте подрібнений часник, чилі та половину листочків базиліку. Обсмажуйте приблизно хвилину, після чого викладіть спагеті. Влийте один ополоник гарячої томатної суміші. Дайте рідині закипіти, а спагеті — підрум’янитися. Переверніть пасту, щоб вона карамелізувалася з іншого боку. Поступово додавайте решту томатної рідини, час від часу перевертайте та перемішуйте спагеті. Дозволяйте їм трохи підсмажуватися перед кожним наступним додаванням соусу. Приблизно через 12 хв паста вбере більшу частину рідини та покриється густим соусом. Розкладіть спагеті по тарілках, посипте сиром, додайте решту базиліку та за бажанням збризніть оливковою олією.

Секрет приготування: не намагайтеся постійно перемішувати спагеті. Саме контакт із гарячою поверхнею сковороди створює ту саму апетитну карамелізовану скоринку.

Лазанья суп

Лазанья суп / © Credits

Якщо ви любите лазанью, проте не завжди маєте час на багатошарове складання та запікання, цей рецепт стане справжнім відкриттям. Уявіть знайомий насичений соус із яловичиною, томатами та ароматними травами, але замість звичайної тарілки лазаньї — велика миска гарячого супу.

Листи свіжого тіста для лазаньї нарізають нерівними шматочками та готують безпосередньо у томатно-м’ясній основі. А найприємніше — фінальні штрихи: кремова бурата, свіжий базилік і трохи лимонної цедри, які перетворюють просту домашню вечерю на страву, гідну ресторанного меню.

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Інгредієнти

оливкова олія — 1 ст. л

цибуля — 1 шт.

яловичий фарш — 350 г

часник — 1 зубчик

томатна паста — 70 г

консервовані помідори чері — 400 г

сушений орегано — 2 ч. л

курячий бульйон — 350 мл

яєчні листи лазаньї — 300 г

бурата — 150 г

цедра половини лимона

базилік — невеликий пучок

сіль

Приготування

У великій каструлі розігрійте оливкову олію. Додайте дрібно нарізану цибулю та дрібку солі. Тушкуйте до м’якості та прозорості. Додайте фарш і обсмажуйте, розбивайте грудочки дерев’яною ложкою, поки м’ясо не підрум’яниться. Додайте тонко нарізаний часник і готуйте ще 2 хв. Потім покладіть томатну пасту та орегано, перемішайте та залиште на вогні ще на 2 хв. Влийте консервовані помідори та половину банки води. Доведіть до кипіння та тушкуйте приблизно 20 хв, і періодично помішуйте. Додайте курячий бульйон і знову доведіть суп до кипіння. Наріжте листи лазаньї нерівними шматочками, покладіть у каструлю та варіть на невеликому вогні 3–4 хв, поки паста не стане м’якою. Розлийте суп у глибокі тарілки. Додайте шматочки бурати, листочки базиліку, лимонну цедру та трохи оливкової олії.

Секрет приготування: не пропускайте лимонну цедру, вона додає свіжості та чудово врівноважує насичений томатний соус і ніжну бурату.

Мушлі болоньєзе

Мушлі болоньєзе / © Credits

Цей рецепт для тих, хто обожнює насичене м’ясне рагу, проте не дуже любить гору посуду після приготування. Замість традиційної пасти використовуйте великі макарони у формі мушель. Вони чудово утримують соус усередині, тому кожен шматочок виходить особливо соковитим. Для насиченого смаку використовують одразу два види фаршу — яловичий та свинячий, а молоко додає соусу ніжності та шовковистої текстури.

Інгредієнти

оливкова олія — 2 ст. л

заморожена овочева суміш — 250 г

часник — 1 великий зубчик

яловичий фарш — 500 г

свинячий фарш — 250 г

томатна паста — 70 г

мелений мускатний горіх — дрібка

лавровий листок — 2 шт.

розмарин — 1 гілочка

молоко — 200 мл

бульйонний кубик — 1 шт.

томатна паста — 350 г

паста у формі мушель — 500 г

курячий бульйон — 500 мл

окріп — 350 мл

петрушка

тертий пармезан

Приготування

У важкій каструлі з товстим дном розігрійте половину оливкової олії. Додайте овочеву суміш та дрібку солі. Готуйте приблизно 10 хв на середньому вогні, щоб овочі стали м’якими. Наприкінці додайте подрібнений часник. Перекладіть овочі на окрему тарілку. Додайте у каструлю решту олії та викладіть яловичий і свинячий фарш. Обсмажуйте на сильному вогні, розбивайте м’ясо ложкою, поки воно добре не підрум’яниться. Зменште вогонь, додайте томатну пасту та перемішуйте 2–3 хв, поки вона не стане темнішою. Поверніть овочі у каструлю. Додайте мускатний горіх, лавровий лист, розмарин, молоко, бульйонний кубик, томатну пасту та 500 мл води, яки тільки закипіла. Доведіть суміш до кипіння, потім зменште вогонь. Накрийте кришкою, проте залиште невелику щілину та тушкуйте приблизно 40 хв. Вийміть лавровий лист і розмарин. Додайте сухі макарони мушлі та ще 350 мл окропу. Накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні близько 20 хв, періодично помішуйте. Якщо соус стає надто густим або паста ще не повністю занурена у рідину, додайте трохи води, приблизно 100–200 мл. Подавайте гарячими, посипте тертим пармезаном і дрібно нарізаною петрушкою.

Секрет приготування: не поспішайте знімати соус із вогню. Саме повільне тушкування допомагає м’ясу, овочам, молоку та томатам поєднатися у насичену, ніжну основу.

Кулінарні хитрики

Не шкодуйте солі для води. Паста вбирає воду під час приготування, тому правильне приправлення з самого початку допомагає зробити її смачнішою. Зберігайте трохи води після варіння. Крохмалиста рідина допомагає розріджувати соус і робить його одноріднішим. Додайте кілька ложок до пасти перед подаванням. Не переварюйте макарони. Готуйте їх до стану трохи твердішого, ніж al dente, якщо плануєте ще прогріти у соусі. Так вони не втратять текстуру. Змішуйте пасту із соусом на пательні. Не просто викладайте соус зверху, а дайте макаронам 1-2 хв побути у ньому. Так вони краще вберуть аромат і смак. Обирайте правильну форму макаронів. Довга тонка паста добре поєднується з легкими соусами, а трубочки та ребристі форми з густими м’ясними та овочевими заправками. Мушлі добре утримують соус. Не перевантажуйте каструлю. Макаронам потрібен простір, щоб рівномірно готуватися та не злипатися. Додавайте трохи лимонної цедри. Вона освіжає насичені томатні та вершкові соуси, і не перебиває їхній смак. Натирайте сир на гарячу пасту. Пармезан краще плавиться та поєднується з соусом, і створює ніжну текстуру. Не промивайте макарони після варіння. Якщо ви не готуєте холодний салат, вода змиє крохмаль, який допомагає соусу триматися на пасті.

Італійська кухня давно довела, що для справді смачної вечері не потрібні десятки інгредієнтів або складні кулінарні техніки. Іноді достатньо змінити спосіб приготування, додати незвичний акцент або по-новому подати знайому страву.

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